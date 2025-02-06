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SEASONAL PICKS：毛公仔俘虜女生 香氣喚起情感 精選禮物 炮製粉紅浪漫

【明報專訊】浪漫的粉紅色，總讓人聯想起甜蜜的戀愛。隨着情人節來臨，許多品牌紛紛推出粉紅色調的限定版產品，讓情侶透過精心挑選的禮物來表達愛意，在一片粉紅色中，讓愛情在每一個角落綻放。

休閒情侶裝

情人節穿情侶裝看起來成雙成對，亦讓這個特別的日子更加難忘。Balenciaga推出的情人節系列，主打休閒街頭風格，當中包括經過做舊處理的拉鏈連帽上衣與T恤，採用品牌經典的超大號或小號版型，白色的衣身上印有手寫的粉紅色字體Happy Valentine's Day與一首情詩，洋溢着浪漫的節日情調。●

大玩甜美性感

話題女王Kim Kardashian主理的塑身衣品牌SKIMS，一直甚懂透過明星效應為品牌製造話題。這個情人節，品牌請來人氣偶像Rosé拍攝情人節限定企劃。照片中Rosé以復古波浪鬈髮亮相，身穿系列粉色系內衣和家居服，當中印上心形、唇印等浪漫元素，大玩甜美性感造型，加上手拿巨型愛心氣球道具，猶如愛神邱比特。●

可愛心心小熊

可愛的毛公仔總能俘虜女生的心，往往位列情人節禮物的三甲位置。英國毛公仔品牌Jellycat以極致柔軟的面料毛絨，加上幽默角色造型而走紅，近年更風靡潮流界。情人節推出的心心小熊，身穿毛茸茸心形服裝示人，玩味的搖滾巨星形象令人會心微笑。想帶着毛公仔上街？系列還設有一款心心手袋（圖G，$365），柔軟的質感正好為初春增添暖意。●

輕盈香薰膏

即使身邊沒有情人，也可以為自己送上情人節禮物，逗自己開心兼悉心妝扮自己。Dior Beauty推出輕盈小巧的Mini Miss香薰膏，正是點綴日常的不可或缺小物。靈感來自Mr. Christian Dior於外地展示高級訂製服裝的迷你展覽套裝，3款限定珍藏版香薰膏外殼，備有粉紅色、藍色或米色選擇，可根據需要配上香薰膏補充裝，盡顯高級訂製時尚魅力。●

芳香泡泡浴

要在情人節締造浪漫氣氛，不妨為摰愛準備一個芳香泡泡浴，讓香氣瀰漫全身。貫徹玩味作風的Lush再次在情人節期間推出愛情麵包沐浴套裝，由3種不同產品組成，頂部的心形「汽泡彈」散發車厘子香氣，中間的番茄和生菜香氛皂具有潔淨皮膚功效，底部則是果香泡泡浴芭。品牌亦推出多款地球友善包裝的禮盒，涵蓋浸浴、淋浴、身體、面部護理和香氛產品。●

沉浸幸福花香

香氣如同一種無形的語言，能喚起回憶與情感，進入心靈深處。Maison Margiela Fragrances的Replica香水系列，以復刻經典回憶為理念，其細膩香氣將每段故事化作永恆的嗅覺體驗。當中的Lazy Sunday Morning淡香氛，透過花麝香香氣，捕捉乾淨的亞麻布和早上謐靜的陽光，讓人沉浸在鈴蘭和白麝香的香調中，聯想起和諧幸福的一瞬間。●

查詢：Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店） Dior Beauty 2987 8233（K11 MUSEA店） Lush 2153 9680（銅鑼灣店） Maison Margiela Fragrances 9194 2957（ifc店） 連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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