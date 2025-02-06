THE BUZZ：推動可持續發展理念 再生尼龍重新演繹經典

海洋廢物、紡織廢料 製尼龍紗線

在Prada悠久的歷史中，曾使用多種面料製作袋款，除了經典的Saffiano皮革，還有尼龍。40多年來，尼龍表達了品牌重新定義奢侈品的概念，系列體現的工業美學，亦成為當代生活風格的象徵。2019年，品牌將所有原生尼龍生產改為再生尼龍，推出可持續Re-Nylon系列，當中所有衣服和配飾均採用Econyl可再生尼龍紗線製成，此物料透過收集世界各地的海洋廢物、魚網和紡織纖維廢料而來，可以無限次地循環再造，而不會影響物料質量，讓產品成為真正可循環奢華產品。

拍攝紀錄片 推廣海洋保育

品牌深明教育大眾的重要，與National Geographic Creative Works合作拍攝廣告企劃，透過紀錄片推廣海洋保育資訊。全新一輯企劃更邀請了Stranger Things女星Sadie Sink與英國男星Benedict Cumberbatch拍攝紀錄片，兩人分別造訪墨西哥與挪威，以親歷其境的體驗，帶領觀眾深入大自然、海底等環境，揭示宏偉複雜的海洋生態系統、海洋環境面對的困境與威脅。

愈來愈多消費者也傾向選擇對環境生態更有利的fashion items，例如今季推出的Re-Nylon背囊和漁夫帽等配飾，皆以再生尼龍為主軸，綴以經典三角形琺瑯logo和Re-Nylon標誌，輕巧耐用，能輕易融入日常穿搭之中。●

查詢：Prada 2522 2989（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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