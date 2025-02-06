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SHOWCASE：從中國書畫汲取靈感 靈動優雅筆觸 勾勒東方時尚美

【明報專訊】借鑑1920年代服裝剪裁

Shiatzy Chen乘上季「墨沫」後，2025春夏系列以「點䨝」（Stroke of Brilliance）為題，再一次從東方書畫汲取靈感，設計仿效筆鋒「下筆如燦，揮毫如舞」，讓系列煥發濃濃詩意。系列試圖將毛筆的柔韌、靈動與優雅，凝聚於每件服裝之中，並用上羽毛、輕量毛料流蘇，透過技術令布料呈現獨特紋理，演繹筆法的柔繪與素描筆觸。服裝輪廓借鑑了1920年代的直筒和低腰無腰線剪裁，效果輕快而不張揚，中式肚兜和斜襟背心則活現東方氣息。鳶尾花與蜻蜓為今季的主圖案，鳶尾花莖部直如筆，蜻蜓寓意輕如點水的筆痕，每個細節均與主題脗合。

文：溫兆明

模特兒：Chen Yi L（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Carry Chan ●

editor's pick：

華麗玉鐲手提袋

Shiatzy Chen的配飾跟服裝一樣，洋溢東方的典雅與西方的浪漫，其中的玉鐲手提袋（Sac de Jade），手柄由工匠精心製作，將玉石鑿磨出如玉鐲般貼合手部的溫潤弧線。袋款的手柄選用不同材質，今季用上晶凝亮澤的梅花碧玉，再配上袋身細膩的荷花和蝴蝶刺繡，分外華麗優雅。（圖E）●

查詢：Shiatzy Chen 2907 2288（利園商場一期店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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