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editor's pick：日系品牌聯乘新作 美國率先預約開售

【明報專訊】電動車在全球車壇崛起之後，市場出現了很多令人意想不到的轉變，當中包括很多以前未有想過會涉足汽車製造業的新興企業湧現。由兩大日系品牌：索尼（Sony）和本田（Honda）聯手經營的最新電動車品牌AFEELA，就於日前的電子消費產品展（CES）正式發布了旗下首部新車AFEELA 1和預售詳情，引起全球車迷關注。

AFEELA 1是一部斜尾造型的純電動房車，生產線設於美國俄亥俄州。2025年率先在加州展開預售，預計2026年中正式將第一批新車交到買家手中。AFEELA 1的售價由89,900美元起（折算約70萬港元起），當中包括3年的隨車線上功能和服務，明顯走貴價車路線，不過準買家目前只需上網交附200美元就可預訂新車，買車程序跟Tesla相若。

AFEELA 1最吸引的不是其外形設計，而是嶄新的駕駛概念，廠方說法是透過簡稱為ADAS的升級版駕駛者輔助系統，降低因駕駛引起的無形精神壓力。廠方強調人與車之間可互動溝通，例如車內人可以獨立使用一系列實用和娛樂應用程式，並透過線上連線不停更新。由兩大日本知名品牌聯手的新汽車品牌能否搶佔市場，目前仍屬未知數，但可以肯定的是已經為近况低沉的日本車帶來新話題，車迷肯定期待在香港見到它。●

文：莊達民

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