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WATCHOUT：製成品真的能報時？ 紙藝腕表進駐鐘表行

【明報專訊】當大家走進鐘表行，想當然就會看到各款腕表陳列在飾櫃之中。但慢着，怎麼這些腕表看起來不太正常？表圈形狀像小朋友塗鴉，腕表指針又不會動？原來那都是藝術家LABEG的作品！H.Moser & Cie.上月將中環專門店內的所有腕表換成由LABEG製作的紙藝腕表，幽大家一默！

LABEG原名Gabriel Lau，是以香港為基地的加拿大藝術家。他在2021年開始製作紙藝腕表，當時純粹是將自己喜歡但買不起的腕表畫出來，包括有Rolex、Patek Philippe等，其後在社交媒體獲得注意，吸引不少腕表品牌聯乘合作。Gabriel說：「我沒有統計自己製作過多少枚『腕表』，也不是每件作品也放到IG或網上，但粗略估計現在已製作過數百枚。在我剛開始製作紙藝腕表時，已經被Moser吸引。我本身也從事設計，很欣賞品牌的設計、工藝和幽默感。品牌總是勇於嘗新，不理會其他人，有自己的想法，例如早年推出以芝士製作的腕表、外形為QR Code的腕表等……我跟他們的創意方向非常接近。後來我製作了第一枚Moser『腕表』，應該是Streamliner Flyback Chronograph。」

客人訂製紙表贈品牌

LABEG接受Moser客人的要求製作紙藝腕表，吸引到品牌的注視。Moser品牌共同擁有人Bertrand Meylan表示：「那時是2022年，我們覺得他的作品很有創意，但那時還未知道他原來在香港居住。客人更找他訂做Moser表款送給我們作為禮物。這些聯繫令我們想：大家有沒有合作的空間？」於是大概1年前，他們開始籌備這個LABEG takeover計劃。「我們喜歡想法與別不同的人，因為品牌的核心也是一樣。在腕表業，你不會經常遇到一些完全創新、有趣的人，而LABEG的作品既與腕表有關，同時富有藝術性。2022年底我們開設香港店舖時，刻意將店舖裝修成藝術畫廊的感覺，今次在店內展出LABEG的紙藝腕表完全貼合這個想法。」

徒手勾畫裁剪 戴放大鏡製「表」

Bertrand表示，在整個過程中品牌給予Gabriel全面自由度，「跟藝術家合作就應該是這樣」。Gabriel笑說：「當然我也定時向他們報告進度。這次總共製作24枚腕表和一個掛牆鐘，我不想他們擔心我趕不及完成作品。」他提到的時鐘正是按着店內掛在原位的Streamliner系列掛牆鐘而製作。「製作紙藝鐘的時間自然比紙藝腕表長，但以技巧來說並不算最難。因為『腕表』零件細小，我要戴上放大鏡（loupe）來上色，就像製作真表一樣。掛牆鐘的尺寸大得多，需要用到不同技巧，但感覺很正，因為製成品真的能報時！」

一般來說，每枚紙表也要花上三數天製作。「假設我為某個表款製作15枚紙表，它們的外形也不會是一樣的，因為每一枚也是在紙板（瓦通紙）徒手勾畫、裁剪，再人手上色而成。我會先勾畫和裁剪表圈，將表圈放到紙板，然後按表圈形狀畫出整枚腕表。其中一個最難的部分是上色。通常我會用到塑膠彩和彩色鉛筆。有時我來回店舖數次，就只是為了確保繪畫的顏色跟真表相同，尤其一枚砂金石表盤腕表，要在深藍色紙表盤上加入點點銀色閃令令效果最為困難。」又例如品牌著名的煙熏色表盤，在不同角度下顏色也有微妙分別，他為了做到金屬反光效果，在顏料中加入銀色。

物料顏料 重現腕表細節

另一枚Streamliner Alpine Limited Edition Pink Livery腕表上的粉紅色小表盤，Gabriel先以砂紙為透明的亞加力膠片磨出凹凸質感，再將粉紅色顏料稀釋至接近透明後塗在膠片上方，做出跟原物接近的通透效果。他認為這次合作中最複雜的是Streamliner Tourbillon Skeleton陀飛輪表款，因為有很多不同層次，陀飛輪、機芯板橋、表圈等……甚至連表帶的不同物料如皮和膠也要精細地呈現。「我自己最喜歡的一枚則是三問表，當我第一眼看見它時已覺得很特別，因為大部分三問表也是將音簧放在表底，但它卻圍繞在表盤的外圍。因為太喜歡這枚腕表，那更是我這次最先製作的一枚！我也盡力地在紙表盤上重現藍色大明火琺瑯的質感。」Bertrand最喜歡的一件作品則是Vantablack表款，Vantablack本身是用上全世界最黑的物料來製作表盤，Gabriel以「可能是全世界最黑的塑膠彩」，製作出超近原作的黑色紙表盤。

在Gabriel之前，品牌也曾跟其他藝術家合作。「數年前我們曾跟seconde/seconde/合作製作一枚腕表，但像這次的規模，讓藝術家重新演繹品牌作品並舉行展覽，則是第一次。香港一站之後，我們打算在其他城市展出，單是想像客人來到店內卻看不到真表，全部變成了卡紙，他們的驚奇反應就很好玩。」Bertrand笑說：「但那之前，我想將掛牆鐘拿回家掛一個星期！」●

查詢：H. Moser & Cie. 2526 6122 LABEG https://www.labeg.art

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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