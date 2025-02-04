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Happy PaMa 教得樂 第539期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：對YouTube的愛與恨

【明報專訊】現今教育趨向電子化，記得數年前還有不少家長拒絕小朋友接觸電子產品，例如手機、平板電腦等，更視之為「洪水猛獸」，認為會耽誤小朋友的學習。但經歷了疫情時遙距上課，學校使用平板學習的課程增加，家長亦不得不放寬小朋友使用電子產品的時間。不過，仍有不少家長拒絕讓兒童觀看YouTube影片，覺得對小朋友的影響太大。

為減孩子觀看時數 每天角力

我從來沒有禁止小朋友看YouTube影片，但對於這個伴隨他們成長的平台，可說又愛又恨。愛的地方是這個「電子奶嘴」在他們年紀較小的時候，的確可為自己爭取多一點處理工作或是家務的時間，減少一些麻煩的情况。但隨着小朋友年紀增長，他們觀看的時數只會有增無減，而且控制他們觀看內容也有一定難度。

要減少他們的觀看時數，或許不少人會選擇像我一樣控制「源頭」——收起他們的平板，但他們仍能打開智能電視、電腦繼續觀看。哥哥相對「聽話」，所以他會有好一點（真的只有一點）的自制能力，但妹妹比較自我，她會想盡方法打開YouTube觀看影片。所以我們每天都上演「角力」的場面，而隨着他們的成長，這角力的煩厭程度不停增加，甚至令我想把全家的網絡關掉。

培養其他興趣轉移視線

然而，我亦見過身邊不少朋友的小孩不受這個「魔鬼」引誘，可以閒時去做運動打球，但他們都是屬於比較好動的一群，用運動取代上網的方法很難套用在足不出戶的哥哥和妹妹身上。不過，要令他們放下YouTube，也並非全無方法，例如用其他的遊戲來分散他們的注意力，例如一起玩大富翁或其他需要花較長時間去玩的棋類遊戲；其次是培養他們電子產品以外的興趣，例如哥哥近期愛上製作甜品，妹妹則學習用毛冷編織公仔，這的確能減少他們使用電子產品的時間。

教學影片解決學習問題

若說YouTube是百害而無一利，我並不認同，還記得以前當哥哥或妹妹在學習上出現困難，都會在YouTube上找一些相關的教學影片作為參考，以不同的角度或方法幫助他們解決學習上的問題；他們也可學習到一些在學校未必學習到的知識，但以上的好處只能基於家長有控制他們觀看內容的能力。

現在YouTube影片存在太多「誤區」，不少專為小朋友而設的遊戲影片，不時也出現一些錯誤的行為，或是一些相對粗俗的言詞，這些都是令到家長擔心及不安的重要原因。就算YouTube在上載影片時提供「是否適合小朋友觀看」這個選項給創作者，以我所見成效似乎並不算太高。作為家長面對科技進步的同時，又要守護小朋友的正確價值觀，似乎還需努力。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第539期]

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