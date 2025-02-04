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Happy PaMa 教得樂 第539期

Happy Pa Ma

增添父能量：三個行動打破父子隔閡

【明報專訊】筆者小兒子已經進入青春期，父子關係的確需要再進一步提升和鞏固。因此，打算在今年4月的復活節學校假期，單獨和他去一次短程旅行，太太和大女兒沒有份，希望透過父子二人相處幾天能增進感情，讓他獲得足夠的父愛，去面對未來在青春期所遇到的成長挑戰。

其實，青少年階段的孩子願意與爸爸有傾有講、單獨相處嗎？有爸爸覺得，青春期的子女只喜歡和朋友一起，喜歡外出，不願意留在家中，和爸爸毫無共同話題，甚至覺得父子相處幾天，只會換來靜默，各自上網，甚至感到尷尬、沒趣。以上是否都是你的想法？香港樹仁大學李樹甘博士在維護家庭基金2020年的家庭研究中發現，孩子獲得爸爸的鼓勵、稱讚和喜愛，以及陪伴，會促成他們對家庭的好感，這份融洽的感覺使青少年的人生感到滿足。筆者的以下3點體會，與大家分享如何打破父子隔閡，享受和子女一起成長的日子。

多用開放式提問

1. 爸爸要學習如何保持有傾有講的說話技巧。與子女的對話，要多用開放式的提問，減少「是不是……」、「有沒有……」這些答案二選一的問題。開放式的提問能讓子女感到你有興趣繼續聆聽他之後的回應，令你和子女的對話有來有往，而不是爸爸一方說了算。例如：「阿仔，我剛才的講法，你覺得如何？」、「阿女，我認為應該這樣做才是較好，我都想聽下你的想法。」

製造聆聽空間

2. 爸爸可以行動和聆聽方式表達父愛。在生活細節中，爸爸若能提高敏銳度去了解青少年子女的感受和需要，並作出關心，讓他們看見你做出來的實際行動，總比你只用囉嗦說話去表達，更有說服力。此外，鼓勵爸爸製造聆聽空間，刻意讓子女多說一點，透過聆聽來學習接納子女。當子女喜歡親近你，向你說多一點話，願意花時間在你身邊，作為爸爸的你才有機會和有能力去關心他的生活和需要。

製造快樂回憶

3. 爸爸可投其所好，製造共同快樂回憶。當爸爸和子女有共同的喜好和行動時，爸爸便有更大的機會在時間和心思上，與他們有交流的可能。例如可多找機會邀約子女去一些他覺得特別的地方或場合，或一起做一件他很感興趣的事。你亦可選擇一種擅長的運動，邀請他參與、嘗試。不論是踏單車、跑步、游水，還是攀石，只要是你的專長，你便可成為教練的角色，在運動的過程中雙方可以有更深入的交流。為自己製造與子女相處的機會，即使只是簡單的一餐飯、一起去電腦商場行一圈，或一次外地旅行，都有助彼此在相處期間，更專注於對方的說話、內心需要和情感表達。

我們作為父親的，當在生活層面好好滿足青春期子女的成長需要，學習少說話、多聆聽、多行動，那麼，子女在暴風期反叛的情况，不一定會出現，筆者和很多爸爸都可為此作見證。復活節的長期假快要來到，是時間考慮一下，如何好好把握這個假期，和子女增進感情。

文：溫南聲（兩名青春期子女的爸爸，學習和子女製造共同快樂回憶，又與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第539期]

相關字詞﹕親子筆陣 增添父能量

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