國際親子台：繪本也是給大人看的

這只說出了繪本一半的功用，對成人來說，繪本同樣具有神奇功用。以前都以為這些純粹是孩子的讀物，從麥兜故事開始，方才發現原來繪本有很多感人至深的小故事，而當中所說的道理，比很多哲學家也說得清楚明白。能寫出好繪本的人，都有童心。而且懂得跟自己的內在小孩溝通，並與他和好，一起成長。每個人成長中，或多或少都有受過一些傷，當中能療癒自己的，有時是一下的轉念——可以是一句當頭棒喝，也可以是一本書，一幅畫。

一棵樹一場雨 成長的反思

就以「轉念」為題，看看如何好好地表達半杯水的道理。佐野洋子的《大樹，你給我記住》就用故事輕輕做到了，書中的老伯伯砍掉大樹後，讓我們看到「身在福中不知福」的懊悔。從前老伯伯每天早上都會被樹上的鳥兒叫醒，所以他怨大樹；因為樹蔭令他的衣服要花更長時間晾乾，所以他生大樹的氣。直到有天他忍不住砍掉大樹，才發現沒有鳥兒的叫聲，早上起不來；沒有大樹的遮陽，再也不能在樹下乘涼。他開始後悔了，可惜大樹就只剩下那一個大塊木頭。

我們都曾經是那一個老伯伯，白白享受了很多前人帶來的樹蔭，那時候，我們都不太懂珍惜，讓他/她/牠/它白白溜走了。後悔過後，才經歷成長。願成長路途上雖有跌倒，但我們可以有彼此，有力氣好好再站起身來。最後佐野洋子給木頭留下了一棵小樹苗，這既是她的善良，也是為人生打氣的記號。

另一本也帶有襌意的繪本，是劉旭恭的《雨》。它說的是一個和尚的故事，和尚出生在廟裏，每天都做着相同的事——掃地挑水煮飯。有人嘲笑他目不識丁，於是老和尚教他寫「雨」這個字來打發時間，小和尚從來都沒有上過學，這是他學會的第一個字，也是他唯一會寫的一個字。

從此以後，他每天練字，做完一天的活後，他都會去寫一個「雨」字，一寫20年。有一天大旱災來了，各地都缺水。於是「雨和尚」收拾這20年來每天寫的字，希望能盡一點綿力。到了祈福的地方，四方八面來的「師父」都想在皇帝面前表現一下自己的求雨能力，這名雨和尚沒做什麼，只是把一張又一張「雨」字拿出來，每拿一張出來，他都記得寫下那字時的點滴。生氣時寫的「雨」、疲倦時寫的「雨」、迷茫時寫的「雨」……當他拿着「雨」字，回想每一次的當下，他流淚了。然後大風吹起，把一張張「雨」字捲起，天就下起大雨來，所有人歡喜若狂，雨和尚虔誠磕頭後，默默地穿上蓑衣，靜靜地離開。在回去的路上，心中滿是感激。

童真與成長，都在這「雨」字中體現，成長總會經歷一場又一場大大小小的「雨」，有小和尚對自我的期許、有善待世間萬物的一片真心。守護着那一份真心、那一份專注，在每一場雨中堅持下去，這是我們可以堅持做的事。繪本所說的哲思，既療癒又勵志。願我們都活得恬淡自在，真誠地面對每一場風「雨」，好好珍惜每一棵善良的小樹苗。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第539期]