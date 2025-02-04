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Happy PaMa 教得樂 第539期

Happy Pa Ma

親子筆陣．玩創校長：將AI視為「第二個腦袋」

【明報專訊】我認為，今天的香港，基本上每一天每一個人的生活都與人工智能（AI）緊接，息息相關。可能你以為沒有這麼誇張，但我可以告訴你，只是你看不見，但不代表AI不存在。AI以驚人的速度融入及改變我們日常的生活及工作方式，但也對教育提出了新的挑戰：我們如何培養學生在這個AI主導的時代中生存和取得成功？答案很清晰，不是要孩子放棄思考，而是要讓他們擁有「第二個腦袋」——批判性思維與AI的結合，才能應對未來的各種挑戰。

批判性思維：教育的核心根基

無論時代或科技如何變遷，批判性思維仍是教育的核心基石，其重要度從未減弱。批判性思維的培養使孩子能夠獨立分析問題、質疑現狀，並在海量信息中甄別真偽。沒有這種能力，孩子可能成為科技的被動使用者，而非積極的創造者。然而，在AI迅速普及的今天，僅僅擁有批判性思維是不夠的。AI技術能以極高的效率生成內容，但它無法代替人類的直覺、情感和價值判斷。因此，孩子需要學會如何與AI協作，將其視為輔助工具，而非取代自己的思考。

一個腦袋不夠未來使用

AI的強大不僅在於它能執行複雜的演算或分析大量數據，更在於它能生成前所未見的內容，例如圖像、文章或音樂。這使得AI成為了一個人人都能使用的創造力放大器。但如果我們僅僅依賴AI生成的結果，而不懂得如何評估、改進和創造，那麼很可能被技術本身所限制。

正如一些教師和家長擔心的那樣，學生可能會利用AI工具來完成功課，這似乎會削弱他們的思考能力。然而，真正的問題不在於使用AI本身，而在於我們是否教會孩子如何正確地使用它。當我們引導孩子將AI視為「第二個腦袋」，協助他們作更深入的探索和創造時，AI才能真正發揮其潛力。我們的目標，是讓孩子在使用AI的過程中，既能保有自己的思維深度，又能藉助工具拓展創造的邊界。

技術與人性的平衡

話雖如此，作為教育者在擁抱AI技術的同時，必須緊記教育的根本目的：塑造完整的人才。我們不僅需要教會孩子如何使用技術，更要幫助他們理解技術的局限，並在使用過程中堅守人類的價值觀。例如，當AI為我們撰寫報告或創作時，我們是否仍能保留自己的聲音與風格？當AI得出的結果影響我們的決策時，我們是否能判斷結果的真善美？這些都是AI教育中不可忽視的議題。

家庭成為探索起點

除了學校，家長的支持也至關重要。家庭可以成為孩子探索AI技術的重要場所，例如，家長可以與孩子一起使用AI工具，討論生成內容是否合乎實際，幫助孩子建立批判性的思考框架。同時，家長還應鼓勵孩子探索AI的可能，例如可否讓子女透過AI的協助，完成父母職場上的簡單任務或工作。

AI時代的到來，讓我們重新審視教育的意義與方式。在這個瞬息萬變的世界中，僅僅擁有一個「腦袋」已不足以應對未來挑戰。我們需要培養孩子的批判性思維，並讓他們學會如何靈活運用AI等新興技術，以創造新的價值。這不僅是孩子面對未來的生存之道，更是他們實現自我價值的關鍵。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

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[Happy PaMa 教得樂 第539期]

相關字詞﹕朱子穎 親子筆陣 人工智能（AI） 玩創校長

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