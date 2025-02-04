好去處：嘉道理農場融合生態保育與藝術創作 「百家蛇布」林間舞動 來聽蛇說故事

特別報告﹕有一條比小朋友身形還要大的巨蛇在本港山上出現！走近一看，原來是以天然染製的「百家蛇布」於林間舞動呢！踏入蛇年，嘉道理農場暨植物園（下稱嘉道理）舉辦了一個以蛇為主題的「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽，「百家蛇布」正是其中一項融合生態保育、文化傳承與藝術創新的跨界別合作項目。

天然染舊衣 呈現蛇獨特紋理

早在去年10月起，嘉道理便邀請了本地藝術家郝立仁帶領4所中小學的學生及園內職員，以薯莨、洋葱皮及園內的馬藍作為天然染料，把舊衣透過天然染及縫紉呈現4種本地蛇類：紫沙蛇、紅脖游蛇、翠青蛇和緬甸蟒的獨特紋理，配以模擬自然棲息地的布藝背景，於園區4個地點展出。

暢玩巨型蛇棋 山林深度體驗

除了「百家蛇布」，園內更設有融入五感體驗的展板、互動遊戲及工作坊，包括在廣場設置了充滿童趣的巨型蛇棋；於胡挺生先生紀念亭樹下擺放了6條會發聲的蛇布玩偶，透過按下它們身體上的按鈕，便可聽到有關中國、希臘及聖經中有關蛇的故事；以及於蘭花谷拿着望遠鏡，尋找瀑布與河谷間跟蛇有關的展板等。若大家喜歡深度體驗，更可預先報名參加導賞團「蛇語山林半天導賞團」及「深入探訪野生動物拯救中心」等，由專人帶領下進一步重新認識蛇類。

■INFO

「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽

日期：即日至3月3日（園區休息日除外）

時間：上午10:00至下午4:00

入場費：4至11歲小童$25，12歲或以上$50，長者$20

◆蛇語山林半天導賞團

日期：2月2、9日，3月1、2日

時間：上午場上午9:45至下午12:15，下午場下午1:45至4:15

費用：$240/人（已包入場費）

報名：bit.ly/40CB0EJ

◆深入探訪野生動物拯救中心

日期：2月8及22日

時間：上午10:30至中午12:00

費用：$240/人（已包入場費）

報名：bit.ly/4jeQh5H

地點：嘉道理農場暨植物園

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第539期]