明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第539期

Happy Pa Ma

好去處：嘉道理農場融合生態保育與藝術創作 「百家蛇布」林間舞動 來聽蛇說故事

【明報專訊】「蛇沒有耳朵，如何聽東西？」、「蛇舌頭為何會開岔？」、「若我們在市區發現蛇類該如何處理？」蛇往往為人類帶來莫名的恐懼感，但其實只要了解牠們的生態習性，便能消除不必要的恐懼，甚至懂得尊重其棲息地，拒絕購買蛇製品，好好與牠們和平共處。

特別報告﹕有一條比小朋友身形還要大的巨蛇在本港山上出現！走近一看，原來是以天然染製的「百家蛇布」於林間舞動呢！踏入蛇年，嘉道理農場暨植物園（下稱嘉道理）舉辦了一個以蛇為主題的「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽，「百家蛇布」正是其中一項融合生態保育、文化傳承與藝術創新的跨界別合作項目。

天然染舊衣 呈現蛇獨特紋理

早在去年10月起，嘉道理便邀請了本地藝術家郝立仁帶領4所中小學的學生及園內職員，以薯莨、洋葱皮及園內的馬藍作為天然染料，把舊衣透過天然染及縫紉呈現4種本地蛇類：紫沙蛇、紅脖游蛇、翠青蛇和緬甸蟒的獨特紋理，配以模擬自然棲息地的布藝背景，於園區4個地點展出。

暢玩巨型蛇棋 山林深度體驗

除了「百家蛇布」，園內更設有融入五感體驗的展板、互動遊戲及工作坊，包括在廣場設置了充滿童趣的巨型蛇棋；於胡挺生先生紀念亭樹下擺放了6條會發聲的蛇布玩偶，透過按下它們身體上的按鈕，便可聽到有關中國、希臘及聖經中有關蛇的故事；以及於蘭花谷拿着望遠鏡，尋找瀑布與河谷間跟蛇有關的展板等。若大家喜歡深度體驗，更可預先報名參加導賞團「蛇語山林半天導賞團」及「深入探訪野生動物拯救中心」等，由專人帶領下進一步重新認識蛇類。

■INFO

「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽

日期：即日至3月3日（園區休息日除外）

時間：上午10:00至下午4:00

入場費：4至11歲小童$25，12歲或以上$50，長者$20

◆蛇語山林半天導賞團

日期：2月2、9日，3月1、2日

時間：上午場上午9:45至下午12:15，下午場下午1:45至4:15

費用：$240/人（已包入場費）

報名：bit.ly/40CB0EJ

◆深入探訪野生動物拯救中心

日期：2月8及22日

時間：上午10:30至中午12:00

費用：$240/人（已包入場費）

報名：bit.ly/4jeQh5H

地點：嘉道理農場暨植物園

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第539期]

上 / 下一篇新聞