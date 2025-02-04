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副刊
Happy PaMa 教得樂 第539期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：子女儲錢買「無謂嘢」 應否阻止？

【明報專訊】記者不時都會撰寫關於兒童理財教育的專題，每次訪問不同的專家，都會有不同的得著。像今次訪問了非牟利兒童及青少年理財教育推廣基金「理財啟苗」聯合創辦人李錦，便釐清了我對兒童理財的不少誤解。

給孩子自主權

不知其他爸媽會否像我一樣，不論是給子女零用錢或利市錢也好，儘管孩子已經乖乖儲起了一大部分，但每次當我知道女兒想買什麼時，心底裏都想找個藉口阻止，因為覺得她買「無謂嘢」。還以為理財專家一定「撐」我，殊不知李錦卻出言糾正︰「你為什麼要干涉呢？她又不是用錢去做什麼壞事？既然你都決定把金錢交給女兒管理，便要信任孩子，給她自主權啦，不應事事操控。」

塑造一生一世理財習慣

另外，我也苦惱女兒沒有做好「財分三份」，一直未能把三分之一零用錢或利市錢用作「分享」，李錦聽罷大吃一驚︰「為什麼要她分享三分之一這麼多？你覺得她將來踏足社會工作，有可能把三分之一人工捐出來嗎？」他解釋，兒童理財不單單是針對童年階段，而是塑造一生一世的理財習慣，若預計到這些習慣，在成年後行不通的話，那就不用教了。惟李錦強調，「分享」的觀念很重要，但不在乎金額或收入的某一個比例，而是那一顆助人憐憫之心。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第539期]

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