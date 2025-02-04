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旅遊

夜蒲挑戰海南雞味cocktail 星洲歎海鮮早午餐醉人驚喜

【明報專訊】提起新加坡美食，第一時間想到斑蘭蛋糕、肉骨茶、胡椒蟹……是不是有點膩？

是時候更新一下星洲的美食清單了。無限暢飲的早午餐、米芝蓮2星的fine dining、落手落腳自製的手工朱古力，還有海南雞味的cocktail，每一間店都有驚喜。

手工朱古力店 DIY獨一無二朱古力磚

大家還記得《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）嗎？英國兒童文學作家Roald Dahl的經典作品，多次被改編成電視與電影。小說描寫主角小查理（Charlie Bucket）取得了黃金彩券，參觀朱古力工廠的一連串經歷。現在大家毋須黃金彩券都可化身為小查理，探索新加坡登布希山（Dempsey）的Mr. Bucket Chocolaterie Dempsey Factory。

綠意盎然的登布希山曾經是軍營，現時營房已改建成餐廳、商店、美術館，成為新加坡人chill閒放鬆的地方。Mr. Bucket Chocolaterie標榜手工朱古力製作，這家小小朱古力店出售朱古力和相關產品，在店內你會看到整個朱古力的製作過程，了解如何由一粒可可豆變成美味朱古力（bean-to-bar） ；當然還可安坐店內，一邊品嘗朱古力蛋糕，一邊歎咖啡。

小店還有自製朱古力磚工作坊，用畫筆、竹籤、食用顏料在模具上塗畫後，倒進朱古力醬，然後灑上自己喜愛的配料，如糖霜、橙皮、海鹽、果乾……親自炮製屬於自己的獨一無二朱古力磚。●

Mr. Bucket Chocolaterie

地址：13 Dempsey Rd, #01-03/04

IG：mrbucketchocolaterie

食肉獸周末早午餐 任吃精緻甜點

旅行，當然要放縱一下。如果你是食肉獸，又喜歡飲酒，更愛精緻的蛋糕甜點，就千萬不要錯過新加坡安達仕酒店（Andaz Singapore）扒房665℉的周末steak & seafood brunch。

早午餐包括6款前菜選擇，由炸蟹餅、煙三文魚，到自家製肉醬等；5款主菜選擇包括烤美國西冷、烤伊比利亞豬、燒雞，還有魚和龍蝦；以及6款配菜如鴨油焗薯、松露海藻薯條、車厘茄沙律、烤蘑菇等選擇。如果你有選擇困難症，建議呼朋喚友一起聚餐，點齊不同前菜、主菜和配菜，一次過品嘗所有菜式。還有，665℉另一賣點是甜品餐車，餐車上放滿不同甜品，今趟毋須選擇，因為早午餐強調bottomless sweet，無限添食。●

665℉@Andaz Singapore

地址：5 Fraser Street, Singapore

IG：andazsingapore

靚景伴星級fine dining 味蕾感受季節更迭

連續4年摘下米芝蓮2星的餐廳JAAN By Kirk Westaway，位於Swissôtel酒店70樓，居高臨下，落地玻璃可眺望新加坡濱海灣，把魚尾獅公園、金沙酒店、濱海灣花園盡收眼底。

來自英國的行政主廚Kirk Westaway，以英國優質食材為創作靈感，包括有蘇格蘭帶子、康沃爾（Cornwall）大菱鮃，強調不時不食，讓客人在餐盤上感受季節更迭。●

JAAN By Kirk Westaway

地址：Level 70, Swissôtel The Stamford, 2 Stamford Road

網址：www.jaan.sg

傳統店屋飲勝威士忌美祿

喜愛夜蒲的你，千萬不要錯過Nutmeg & Clove，在2024年，於亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）中排名第6位；全球50最佳酒吧（World's 50 Best Bars）位列第28位。

酒吧位於巴米士街（Purvis Street），整條街道保留了傳統店屋（shophouse），顧名思義即地面是店舖，樓上是住房。街道兩旁整齊地排列着2、3層高的店屋，看似工整，但每幢店屋外牆又有不同顏色、裝飾、設計。而現時位於巴米士街的店屋，不少是特色小店，由老字號海南雞飯至文青手工咖啡店皆有。

當中Nutmeg & Clove令黑夜的巴米士街熱鬧起來，店家創作的雞尾酒，混入本地食材和香料，如斑蘭葉、椰子、大樹菠蘿、鹹蛋、叻沙葉等，絕對是新加坡獨有味道，玩味十足。美祿是新加坡「國民飲料」，Stylo Milo是加入威士忌和燒酒的美祿；Don't Chicken Out是冧酒、雪莉酒、青瓜、青檸，加海南雞辣椒醬和味精調製而成，一杯創意雞尾酒端到你面前，你會否臨陣退縮？●

Nutmeg & Clove Purvis Street

地址：8, Purvis St, Downtown Core

IG：nutmegandclove

●旅遊錦囊

入境要求：香港特區護照毋須簽證

匯率：1新加坡元約兌5.8港元

航班：新加坡航空往返香港與新加坡，經濟客位優惠價約2317港元起（連稅及附加費）。登記成為KrisFlyer會員可在新航班機上無限量免費使用Wi-Fi

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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