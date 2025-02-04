iPhone拍攝《獅子山下》 簡君晉挑戰器材極限

電影《白日之下》導演簡君晉去年為《獅子山下2024》（網上重溫：bit.ly/4jkRd8N）拍攝其中一集單元劇《1705》。作為港台經典電視劇集系列，過往亦曾有不少著名導演如許鞍華、劉國昌等參與拍攝，以小品手法道盡幾許人情社會故事。今次簡君晉加入，又會如何演繹新世代的《獅子山下》？他說主要在兩方面新嘗試，首先是「人情味」的重新演繹，他認為今時今日的人情味不再局限於「同舟共濟」的想法，在他執導的單元劇《1705》中，便講述一個被譽為小提琴神童的少年，在長大過程中，如何被他人超越後迷失方向，並在學習手製小提琴過程中，找回對小提琴、音樂，以至人生的熱情，純粹是一種個人成長的經歷。

刻意穿插不少昏暗場景

其次是挑戰新攝錄器材的極限，在攝製過程中，簡君晉與另一單元劇《藏》的導演陳健朗均決定以Apple最新的智能手機iPhone 16 Pro Max拍攝整齣劇集。兩劇先後播出，如非官方「事先張揚」的話，觀眾應該很難發現所有畫面都是用智能手機拍攝，特別是他倆在劇中穿插了不少在昏暗環境下拍攝的場景，而這些場景往往被視為智能手機拍片時最難克服的弱點。

翻查資料顯示，首部完全以智能手機拍攝的電影，是2011年上畫的Olive，片長約90分鐘，內容講述一個完全沒有對白的神秘少女如何影響3個陌生人的生命。當年導演Hooman Khalili選用了Nokia N8作為主要拍攝工具，但由於該款手機的攝錄功能強制使用自動對焦，故導演要請專家破解手機，令它可以自由對焦；另外，當年的智能手機只配備一個定焦鏡頭，未能滿足說故事的需要，為此攝錄團隊要特製鏡頭轉接環，讓手機搭配其他專業鏡頭來攝錄，可謂扭盡六壬，故電影上映後亦被行內人質疑手機拍片是否可行。相隔10多年後，簡君晉認為現時的攝影科技已有很大突破，例如預計於今年6月上映、投資額逾7500萬美元（約5.85億港元）的經典喪屍電影續作28 Years Later，導演Danny Boyle便以iPhone 15 Pro Max作為主要拍攝工具，可見利用智能手機拍電影已不再單純是噱頭，至少其攝錄技術及質素已被電影界認同。

動態範圍廣闊 比高解像度重要

以今次使用的iPhone 16 Pro Max為例，簡君晉最欣賞其感光元件可記錄的動態範圍非常廣闊，即由最光到最暗之間可還原很多細節。他強調就算智能手機生產商如何強調裝置的拍攝解像度有4K或8K，只要動態範圍的表現遜色，拍出來的影像就不夠細緻，如果與其他專業器材的畫面剪輯在一起，出來便會有很突兀的感覺。不過，由於此型號只配備3個不同焦距（廣角、特寫及中距離）的定焦鏡頭，其他焦距屬於數碼變焦，拍攝時會否受限？他說自己沒有覺得不方便，「因為這3個焦距已滿足到今次拍劇時鏡頭運用的需要，而且我覺得如果要加裝其他鏡頭，好似就失去了今次試用手機拍攝的原意」。

伸入小提琴音箱 拍出獨特視角

簡君晉表示雖然拍《獅子山下2024》沒有「票房壓力」，但亦不是純粹「為試而試」，選用智能手機拍攝確有實際需要，「因為題材與小提琴工匠及演奏家有關，我很想在劇中以獨特的視角展示小提琴的內部結構，以及讓觀眾從第一身視點欣賞演奏家熟練的指法」，纖薄的智能手機正好可讓攝影師輕易將鏡頭伸進小提琴的音箱中拍攝，而且將輕巧的機身架設在演奏家身上拍攝，不用擔心會像沉重的專業攝錄器材般妨礙拉弦動作。

雖然他頗滿意今次用智能手機拍劇的經驗，但就認為智能手機只是讓業界在拍攝流程及鏡頭運用方面多一個選項，而並非完全取代專業攝錄器材，「因為每種攝錄器材都有自己的強項及畫面質感，所以我們會視乎拍攝需要去選擇，例如在拍攝《白日之下》、《IT狗》時便有用過多種攝錄器材」。再從實際角度考慮，他說現時用智能手機拍劇集或電影的人只屬少數，因而沒有太多廠商會為智能手機開發專業攝錄器材，或在現有器材中兼容智能手機。以外接屏幕為例，傳統拍攝工具可將取景畫面同一時間輸出到多個外接屏幕，讓導演與攝影師之外的團隊都能掌握攝錄情况及進度，但換了用智能手機，就要用其他方法才能做到。

有人認為用智能手機拍戲有助節省成本或加快拍攝流程，簡君晉說這純屬一場誤會，「可能用來拍攝比較簡單的網上短片會有這些好處，但因為電影或電視劇的畫面要求很高，一樣要按照正常的拍攝流程，包括要有美術、道具、燈光等配套，待副導演確認一切準備就緒才會開機拍攝」。他認為這些專業要求不會因為拍攝器材的改變而簡化，但硬件的進步，能豐富攝製團隊的想像及創作空間。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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