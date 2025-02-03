明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

姿治通鑑：久坐慎防長短腳

【明報專訊】為何總覺得走路時一邊腳長一邊腳短？為何站着時感覺重心總是傾向一側？一整天勞碌後，腳底、踝部、膝蓋或腰部常感到疼痛？

許多人都曾經有過這些疑問，甚或擔心是否有長短腳。

長短腳實際上可以區分為真性與假性，即是「結構性長短腳」和「功能性長短腳」。

結構性長短腳是指兩腳骨骼實際長度存在差異，這可能是因為較罕見的先天長短腳，也可能是後天因素所致。如果自行測量兩腳，從前上腸骨棘（位於骨盆前側）到內踝骨的距離，而兩腳長度差距小於2厘米，那麼患有結構性長短腳的可能就比較低了。

骨盆歪斜 脊椎彎曲

如果雙腳長度差異不大卻感到不適，那患有功能性長短腳的可能較高。功能性長短腳指兩腿長度相等，但由於其他因素，導致身體活動時兩腳不對稱。這可能是由於骨盆歪斜、脊椎彎曲、單側肌肉過度繃緊，或腳形異常導致；最後造成雙腳的代償，通常是由長期不良姿勢引起的後遺症。舉一例子，香港人生活習慣較多涉及久坐，長時間坐着可能使腰部深層肌肉持續處於繃緊狀態，導致骨盆前傾，加上身體經常向一側傾斜時，久而久之身體左右兩側肌肉的不均衡，也可以導致骨盆歪斜。

徒手治療調整骨盆

針對功能性長短腳，物理治療師將專注於處理潛在原因。這涉及適度放鬆繃緊的肌肉，透過徒手治療調整骨盆。患者應根據治療師的建議調整生活習慣和姿勢。更為重要的是，建立特定運動習慣，有效地增強骨盆周圍肌肉群穩定。

香港中華基督教青年會設有物理治療門診服務及水中物理治療課程，詳情可查閱網上表格（shorturl.at/f1OwG）或致電2895 4200查詢。

文：劉懿朗

（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕物理治療 脊椎 骨盆 健康 長短腳

上 / 下一篇新聞