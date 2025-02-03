明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

研究招募：理大研究計劃 贈自學秘笈

【明報專訊】香港理工大學康復治療科學系曾於澳洲推行「腦退化人士照護者教育計劃」。參加過計劃的非正式照顧者認為，「照顧者策略包」有效幫助解決他們日常遇到的困難，並能減輕照顧負擔，同時超過80%非正式照顧者認同生活質素有所改善。

因此。理大團隊希望在此基礎上調整和改良，供香港的非正式照顧者使用，並提供相關培訓及教育。團隊將展開研究，測試策略包於香港應用的可行程度。

毋須上課 秘笈即讀即用

考慮到不少非正式照顧者本身亦有工作，加上需承擔起照顧責任，難以定時抽空上課。「照護者教育計劃」不需要照顧者抽出大量時間上課，團隊將策略包編輯成一本小冊子，照顧者能於日常照顧或遇上困難時隨時翻閱，從中找出合適的策略或照顧技巧，以應對各種困難。

面談、電話、線上會議跟進

研究計劃為期7星期，參加者可獲得「照顧者策略包」小冊子，當中收錄了所有200條策略，以及詳細使用流程和方法。研究期間會以面談、電話、線上會議或家訪等形式跟進參加者的情况。參加者亦會受邀到香港理工大學或線上會議，接受有關照顧負擔和生活質素的評估調查。如對項目有興趣，可掃描下方二維碼獲取更多資訊。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞