研究招募：理大研究計劃 贈自學秘笈

因此。理大團隊希望在此基礎上調整和改良，供香港的非正式照顧者使用，並提供相關培訓及教育。團隊將展開研究，測試策略包於香港應用的可行程度。

毋須上課 秘笈即讀即用

考慮到不少非正式照顧者本身亦有工作，加上需承擔起照顧責任，難以定時抽空上課。「照護者教育計劃」不需要照顧者抽出大量時間上課，團隊將策略包編輯成一本小冊子，照顧者能於日常照顧或遇上困難時隨時翻閱，從中找出合適的策略或照顧技巧，以應對各種困難。

面談、電話、線上會議跟進

研究計劃為期7星期，參加者可獲得「照顧者策略包」小冊子，當中收錄了所有200條策略，以及詳細使用流程和方法。研究期間會以面談、電話、線上會議或家訪等形式跟進參加者的情况。參加者亦會受邀到香港理工大學或線上會議，接受有關照顧負擔和生活質素的評估調查。如對項目有興趣，可掃描下方二維碼獲取更多資訊。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）