明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

腦退化照顧策略包 新手變身照顧達人

【明報專訊】你是否正在照顧患有腦退化症的家人，需要協助他們的日常活動？你有否感受到來自照顧的壓力和負擔？

腦退化症患者自理能力逐漸減退，照顧責任落在家人身上。然而，擔起主要照顧責任的家人是「非正式照顧者」；沒有受過任何訓練，由簡單的扶抱、餵食，至較專門的服藥、營養安排，都面對各種困難。

研究證實，適當的照顧教育，不僅減輕照顧者壓力，同時提升照顧者和病人的生活質素。

腦退化症患者在日常活動中失去自理能力時，往往需要照顧者提供幫助，以維持正常社區生活。而負擔起主要照顧責任的群體中約90%為「非正式照顧者」，即由家人、朋友或鄰居擔當免費照顧者，協助患者在社區中生活，免於進入院舍式照顧。

減輕日常壓力 提升生活質素

據統計顯示，非正式照顧者普遍未曾接受過有關患者照顧的教育，同時缺乏知識以應對照顧時可能遇到各式困難。亦有研究指出，照顧者感受到的負擔與協助患者日常活動時面臨的困難有顯著關係。這些日常活動包括簡單護理活動如移動、洗澡、更衣、如廁和進食；以及較困難的家居及社區日常活動，如服用藥物、準備食物、洗衣、清潔、購物、財務管理、駕駛或交通安排、使用電話和日常家務等。因此，若非正式照顧者能接受有關患者照顧教育或獲得照顧相關的知識，不僅能減輕其日常壓力和負擔，更能有效提升照顧者和腦退化患者的生活質素。

儘管有相關數據指出，非正式照顧者接受有關患者照顧教育的好處，但大多照顧者仍缺乏接受相關培訓、教育的機會。文獻中描述的照顧教育或策略，通常旨在促進照顧者的心理健康，而忽略照顧日常起居活動的方法。

記下觸動長者情緒事與物

香港理工大學康復治療科學系的團隊，曾於澳洲訪問近100名非正式照顧者，蒐集了逾200條根據他們經驗得出有關日常起居照顧技巧、有效減輕照顧困難，或協助患者完成上述日常活動時的有效策略，整理成「照顧者策略包」。

這些策略分為4個主要類別，包括：

‧參與：和長者一同完成日常活動

‧適應：改變環境或使用輔助器具以完成日常活動

‧定向：讓長者知道每天行程、日期及時間

‧感知：提供豐富五感刺激

所有策略中，有關「適應」的報告最多，尤其是使用不同設備來適應日常起居活動。此外，照顧者表示，照顧日常起居的策略，必須根據腦退化症患者的行為和能力而調節。策略的例子包括：

•餵食時可使用防滑餐墊及選用色差較大的餐盤和餐具

•選擇容易識別的衣著（例子：明顯的袖子、對比色的鈕扣等） 

•溝通時保持眼神接觸

•喚醒長者前先打開百葉窗、窗簾

•於溝通時把複雜工作拆成多個較易的步驟 

•記下會觸動到長者情緒的事與物 （例子：肚餓會引致焦躁）

簡單梳洗自己做 服藥伴甜食

其他策略包含個人護理、藥物管理和娛樂等不同範疇的日常活動；例如，讓長者自行做一些較簡單的梳洗，陪同長者到戶外呼吸新鮮空氣，服藥時伴以帶甜味食物或飲料等。

文：廖佩儀（香港理工大學康復治療科學系教授、職業治療師 ）、蕭潤霖（香港理工大學康復治療科學系研究員）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕職業治療 認知障礙症 腦退化症 健康 照顧者 人生下半場

上 / 下一篇新聞