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健康

養生帖：冷天養生 備孕佳期

【明報專訊】寒冷時節，對於正在備孕的女性，恰是借助中醫調理，「孕育」希望的好時機。

藥補不如食補，寒冷天氣適宜滋補腎精、溫養腎氣，應根據體質特點，以藥食同源的材料精心安排每日餐單。氣血虛者可常食當歸黃芪紅棗瘦肉湯，氣虛濕重者可選黨參、茯苓、山藥、白扁豆、薏米、芡實、蓮子煮粥作為早餐，腎虛腰痠帶下多者可選核桃杜仲豬腰湯、枸杞黑豆糯米粥等。

起居作息務必順應天時，早睡晚起。充足睡眠讓腎臟在靜謐的夜間充分休養生息，積聚能量。每晚睡前用艾葉玫瑰花水泡腳15至20分鐘，伴以輕柔音樂，能放鬆身心有助入眠。睡醒後先於牀上順時針方向輕揉腹部36圈，再以雙手搓腰部36次，振奮脾腎。運動鍛煉要適度且得法。散步是便捷易行的運動，選擇陽光充足的時段，漫步不超過1小時，適當伸展肢體疏通經絡，提升身體陽氣。運動以微微汗出為宜，切忌大汗淋漓，以免傷陰，汗後一定要及時擦乾並添衣，防止寒邪入侵。懷孕初期手臂上舉重物、從高處跳下等動作應避免。

情志調養也不容輕視。日光不足容易令人心生孤寂、焦慮之感，而不良情緒恰似受孕路上的「絆腳石」。工作再忙也要留一點時間給自己，發掘興趣愛好的同時，保持健康社交生活，平和愉悅心情才能保證氣血調和。以中醫養生智慧保駕護航，備孕女性悉心呵護自身，靜候好孕佳音。

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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