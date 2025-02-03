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健康

吾生有杏：贏自己

【明報專訊】「陳教授，我們的腸道微生物移植可以救活受難辨梭菌感染的垂危病人，為什麼有些醫院仍然不願意轉介有需要的病人呢？他們簡直就是見死不救！」一名年輕醫生怒氣冲冲地跑來向我投訴。聽罷，我便冷靜地對他說：「要移風易俗，改變世界並不能單憑一份理想，要懂得易地而處，放下身段，禮賢下士。」於是我便告訢這名年輕醫生一段陳年往事……

當我還是一個腸胃專科的前線醫生時，工作十分繁忙，不單提供全醫院的緊急服務，還要兼顧上司多個研究項目，根本就是忙得喘不過氣來。當年我們參與了一項由腫瘤科牽頭預防肝癌的研究，而負責協調這項研究的前線醫生便是剛從加拿大回港的莫樹錦醫生。這項研究非常繁複，我需要尋找患上肝炎的病人作篩選，然後再把合資格病人轉介給莫醫生參加研究。在我密密麻麻的工作表上，這項研究的重要度固然是非常之低。因此，我經常有意無意間「走漏眼」，不少本應是合適的病人都沒有轉介給莫醫生。莫醫生是我的同輩，並不是我的上司，正所謂「幫你係人情，唔幫你係道理」！而我的上司亦沒有催逼我交功課，所以這項研究進度十分緩慢，很可能會「胎死腹中」。

可是莫醫生既沒有天天來打擾我，亦沒有向上司打「小報告」。有一天我偶然在醫院的走廊碰見他，他忽然向我表達歉意，為着增加了我的工作壓力而連番說「對不起」。我還記得他誠懇地向我解釋這項研究如何幫助那些高危的病人，只是幾分鐘的交談，我感受到他把重點放在病人的福祉，半點也沒有埋怨我疏忽自己應盡的責任。從那天起，我便積極地尋找合適病人，這項研究最終順利完成，不單把研究成果發表在國際醫學期刋，更為高危肝病患者提供了新的希望。

在現實世界裏，不要以為自己有道理，別人必然認同自己的想法。與其埋怨或斥責他人的不是，不如學習包容，檢討自己的態度。要贏別人，便先要贏自己。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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相關字詞﹕肝癌 研究 陳家亮 吾生有杏

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