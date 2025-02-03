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健康

白內障換晶體非一勞永逸 術後配眼鏡考慮更多

【明報專訊】現代都市人對視力的要求極高，一雙眼睛，要近距離看書看電話，又要遠距離看景物；日間工作需長時間眼定定看電腦，夜間又要聚「睛」會神駕駛睇路，對視力的細緻和持久度要求大增。

奈何，眼睛的「自動對焦」系統一旦老化，遠景看不清，近物矇查查；即使配上漸進鏡或接受白內障手術更換人工晶體，都不能完美地應付所需；而當換上人工晶體後，需要配眼鏡時，考慮更多。

有名朋友定期找我驗眼，最近一次訴說了她的經歷，值得與大家分享。首先，說說她的背景，她的雙眼已經做了白內障手術近10年，植入的人工晶體為多焦點設計。幾年後，眼睛出現了變化，這是白內障手術後常見的自然狀况。驗眼後，發現她有近視，因為她需要駕車，對視力有一定要求，我幫她配了兩副單焦鏡（monofocal），一副近視眼鏡，用於看遠景；還有一副老花眼鏡，方便她在室內閱讀和使用電腦。

多焦人工晶體疊加漸進鏡 矇查查

最近，她開始感到近距離視物模糊，懷疑是老花加深。數星期前，她與朋友北上遊玩，受到商店職員游說配了一副近視老花的漸進眼鏡，花了2000多元配了「名牌」鏡片，但結果卻是看近的時候一點也看不清，「名牌」鏡片根本無法使用。

漸進眼鏡度數包含了看遠（近視/遠視）和看近（老花）的度數。看遠時，眼球在鏡片上方，遠的影像應該能聚焦在視網膜上；看近時則向下望，理應沒有問題。然而，她看不清楚，不單單是老花加深那麼簡單。由於她的瞳孔比一般人大，眼睛望向漸進鏡片中的漸進帶時，特別容易出現像差（aberration）；加上她已經植入多焦點人工晶體，其光學特性與一般眼睛不同；當兩組多焦點系統（多焦點人工晶體和漸進鏡）疊加時，形成的像差會非常多，導致影像變得模糊，基本上無法清晰看見任何距離的景物。我還笑言，若漸進鏡片能幫到她，早幾年前已經為她驗配了！

單視眼老花加深 配漸進鏡改善

另一名朋友患有深近視，因白內障逐漸成熟而導致近視加深。我建議他盡早找眼科醫生接受白內障手術。他希望手術後能嘗試單視眼（monovision），即將一隻眼睛的焦距設置為遠距離（如看電影、開車），另一隻眼睛則設置為中近距離（約是看電腦的距離）。幾個月後，他告訴我，單視確實很方便，很多時候不需要佩戴眼鏡；然而，在晚上駕駛時感到視線有些模糊，加上最近因為需要進修讀書，看近物時覺得吃力，最終決定驗配漸進眼鏡。

這兩個例子，反映現代都市人對眼睛的要求很高，有些人需長時間使用電腦，有些人則需要看遠又要閱讀，對視力的細緻和持久度要求大增。奈何，眼睛的「自動對焦」系統一旦老化，無法被取代，即使完成白內障手術，也不是一勞永逸的解決方案，有些人數年後因度數改變而需要再驗配眼鏡。

植入了人工晶體的人，特別是多焦點人工晶體，再驗配眼鏡時，需要考慮更多。

例如，上述第一個朋友，因為瞳孔太大而不適合戴漸進眼鏡了，唯有重新調整鏡片的單視度數分佈，以提升她看近物的清晰度。另一名朋友，因老花加深至275度，要由之前單視改為佩戴漸進鏡，要提醒他左右眼鏡片有分別，需要慢慢適應；我還要特別將漸進區域拉長，以便他更容易適應。

註冊視光師（第一部分）需要運用更多光學及眼科視覺科學的知識，了解每個人不同的視覺需求，針對地設計方案以提升用眼功能，並不是簡單地將近視、散光和老花度數拼在一起就能得到一副合適的眼鏡。

文：陳文彬（香港眼科視光師學會會長）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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