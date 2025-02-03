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澤星寄語：新春舊憶

【明報專訊】今天是乙巳年立春之期，謹祝大家新春大吉、身心康泰、出入平安。

近年香港人會趁農曆新年長假舉家外遊，傳媒的焦點也集中於消費市道、政府或商場節慶活動等；一家大小合力大掃除、佈置家居、烹製賀年食品和糕點、親友互相拜年等傳統習俗卻較少受到關注，所以偶爾也會懷念小時候過年的熱鬧氣氛。

一家合力大掃除 團年飯後逛花市

農曆新年是重大節日，家裏總會認真看待。小時候每逢「年廿八，洗邋遢」，我們一家人定會分工合作——有些負責清洗地板和牆壁，把一年累積下來的頑固污漬洗刷乾淨；有些則負責把大門鐵閘擦得亮晶晶，並重新髹上油漆，感覺煥然一新。可是因為家裏人多，地板抹乾淨沒幾天，又滿佈鞋印和污漬了。

那時家住深水埗，除夕夜吃過團年飯後，一家就會浩浩蕩蕩地走到長沙灣遊樂場逛年宵市場，這是過年必備活動之一。儘管長沙灣年宵市場的規模不及其他地區，但熱鬧、歡慶氣氛絲毫不減。全家人一起逛年宵，一邊說笑玩鬧的情景，至今記憶猶新。

深水埗行到黃大仙拜年

到了大年初一，我們會去親友家拜年。當時親友散居港九兩地，一家十餘口的交通費實在不菲，能省就省，而且母親乘車會暈車浪，所以我們盡量安步當車，只有到港島時才坐渡輪過海。我記得在九龍最遠的路程，就是從深水埗家走到黃大仙親戚家，步程超過1小時。現在說起來，年輕的朋友大概會覺得不可思議，但當年香港社會並不富裕，很多人為了節省交通費，寧願早起一點，徒步跨區上學或上班，可說是習以為常。何况小孩子精力充沛，即使要走那麼遠，倒也不以為苦。

雖然家裏經濟能力有限，但為了過個好年，爸爸媽媽總不會吝嗇為我們添置新衣裳；因為即使是小孩子，拜年也得盛裝赴會。怎麼個盛裝法？我是家裏唯一的男孩子，要穿西裝和皮鞋，一副老氣橫秋的模樣。說來也許有點可笑，但我當時也挺喜歡這樣打扮，覺得自己穿起新衣新鞋來像個紳士！何况小孩子總是希望快點長大，這樣穿戴的話，彷彿一下子夢想成真了——哪怕只得幾天，也是好的。

時光如流水，一去不復還。今天我們的物質生活已大幅改善，人與人之間卻更見疏離，讓人不免懷念那些情誼親厚的年代。我們始終難以左右時代巨輪的前進，但與親友的關係仍是可以維繫的。派利市、送禮物，本來都是為了祝福；只是時日一久，成為必須遵從的習俗，竟逐漸忘記為什麼要這樣做。趁着這新春佳節，就讓我們向親友送上誠摯的祝福，重拾農曆新年的真正意義。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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