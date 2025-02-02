打開垃圾：盛事變剩事？ 拯救年宵垃圾 減廢行多一步

【維園年宵】

用餐區、垃圾桶規劃合理 回收情况改善

2017年至2021年間，環境運動委員會（環運會）及環境保護署（環保署）曾在食環署支持下合辦「綠色年宵」，並邀請環保團體參與。「綠色年宵」設環保宣傳攤位、可重用餐具借用服務，有工作人員向公眾及商戶推廣回收，並安排收集及轉贈商販捐出的剩餘商品。

近年「綠色年宵」不再，資源回收表現如何？大便妹曾參與主辦2020年的維園綠色年宵，她對比近兩年觀察，讚賞今年場內廢物處理有改善，如年廿八晚熟食檔旁設用餐區，有工作人員引導市民分類回收。「揭開回收箱，分類純度可達100%，即膠樽回收箱內全是膠樽，鋁罐是鋁罐。」她發現垃圾桶約9成滿時便會獲更替，避免了市民因垃圾桶爆滿而隨處亂扔。

以往「綠色年宵」也有義工監察回收情况，但大便妹說，昔日垃圾桶位置增添管理難度。部分垃圾桶不靠牆，從四面八方扔垃圾的市民未必看到回收指示，稍不留神容易扔錯。今年用餐區提供高桌讓市民進食，兩側擺放一整列的垃圾桶與回收箱，扔垃圾時必然看到回收指示。據她觀察，以往市民並非刻意製造垃圾，只是扔棄時沒多思考，「看到似是垃圾桶就扔過去」；今年年宵事前用心規劃，大家扔垃圾時便會多想幾秒，促進回收。

大便妹年廿九晚上十時多再訪維園，用餐區卻不復存在，回收桶的分類純度約降低至七、八成，「（市民）總會有漏眼，因為沒有了讓大家進食的地方」。陳永傑認為用餐區有助垃圾源頭分類，做法值得鼓勵。然而維園除夕人流多，人潮管制下或難設用餐區。他認爲像花墟般有熟食檔、但規模較小的年宵，會更適合試行用餐區。

【花墟年宵】

即棄餐具亂堆放 籲政府推可重用服務

今年花墟年宵沒有用餐區，記者與陳永傑初一凌晨觀察，現場回收指示尚算清晰，市民大致能準確分類，惟即棄餐具的棄置情况不太理想。垃圾桶爆滿以後，有人把餐具隨便棄於桶旁，或攤檔旁的紙箱附近。「我覺得是有些破窗效應，即當有一個人扔在不合適的地方，接着其他人也會當作垃圾桶。」陳永傑說要避免破窗效應，除了安排工作人員監察垃圾桶，或由檔主提醒食客正確棄置點，亦可考慮放置更多垃圾桶。當然最根本還是源頭減廢，「當攤檔派得多（即棄餐具），人們自然扔得多」。

年宵可回收的資源除了廢紙、塑膠和金屬以外，還有廚餘、發泡膠箱等，但是用過的即棄餐具沒法回收，只能扔往垃圾桶。大便妹指出，以前環團協辦「綠色年宵」，曾在場內提供可重用餐具的借用服務，分別試過收按金和免費租借。她認為年宵可考慮重設服務，例如藉掃描二維碼或拍八達通卡登記借用。市面上已有專門借用餐具的公司，政府可與其合作，「建立一個系統，所有大型活動都可以用」。

花墟年宵現場可見，有帳篷（Marquee）遭遺棄在原地。有檔販表示，雖則帳篷索價三千多元，惟本身沒有倉庫供安放，不打算重用。此外，記者看見有雪櫃一度棄於場邊。陳永傑指，帳篷和雪櫃不應只作一次性使用，而兩者均有本地公司提供租借，政府大可協助攤檔連結。

【Free group 救援】

收集「垃圾」 市民尋寶

年宵有什麼垃圾？堆積如山的即棄餐具、紙皮箱算是意料之內，可是記者想不到會在花墟年宵，碰上簇新雪櫃、不曾拆封的膠杯，以及整整二十六箱大魚蛋！

正當記者與陳永傑訝異於眼前一箱又一箱的魚蛋，身後傳來一把女聲：「不知道是不是被丟棄，我們都看了很久。」我們就此認識了FB群組「深旺環保free」版主Mandy、Janet和魚，她們三位義工於大年初一清晨三、四時抵達花墟年宵，旨在拯救仍有價值的物資，集中堆放供途人免費領取。Janet屈指一算，來花墟年宵「救嘢」已有十年。她們做足準備，戴上手套在一片狼藉中尋寶。為免誤會，Mandy說她們會先向檔主確認物資被丟棄，然後才帶走。雖然大批魚蛋置於一旁，但其時熟食檔還未「收爐」，故她們亦未敢出手拯救。

以往「綠色年宵」設綠色商戶約章，大便妹指協辦的環團會逐一查問攤檔，了解他們捐出棄置物資、實踐其他環保措施的意願。她憶述從維園年宵收集的物資，包括帳篷、桌椅，曾暫存於綠在區區的回收點，待年初四運往社區會堂，供街坊免費領取。不過，大便妹慨嘆當年的「綠色年宵」始終是由下而上推動減廢，政府沒有硬性規定檔販遵從，若政府主導可節省時間，「你（政府）說一句，對比我們向二百檔說二百句」。

由年宵花檔檔主自願送出、未能售出的花卉設回收出路，食環署表示，今年全港年宵收集約1600盆花卉和盆栽，轉贈予242間安老院、殘疾人士院舍和五間公立醫院。不過，其他不設官方回收渠道的物資，唯靠民間自發「救援」。年初一凌晨三時的花墟年宵，某一丟空攤檔遺下大量卡通氣球，連「財神」亦遭殃，記者現場所見至少二三十人前來尋寶。「如果資源有人來拿也無妨」，但陳永傑還有另一層解讀：「（檔販）是否要買那麼多塑膠玩具？如果有心棄置，應放在恰當的回收渠道。」遺下大量垃圾又是否符合租約要求？根據食環署網頁，任何人士曾在其年宵攤位或附近破壞、銷毀、毀爛或棄置未售出的商品，五年內將不得參與競投。

Mandy、Janet和魚不斷遊走花墟年宵，於臨時收集點擺放救回來的貨物，貨物種類五花八門，如賀年御守、風車、製作糖葱餅的原材料、面具等，大多是全新完好的。陸續有市民路過挑選心頭好，她們三位義工會稍作「推銷」，建議物品可行用途。當有婆婆領取太多物資，她們也不忘勸喻：「合用才拿，我們還可以給其他人。」

年宵垃圾救得幾多？三人組要待凌晨三四時攤檔「收爐」後，才可拯救物資。至食環署早上7時清場前，不少回收物未獲青睞，最終還是送往堆填區。香港各區有不少freecycle（免費贈物）群組，惟義工難有存放空間。陳永傑認為，如有地方暫存年宵回收物至假期後，它們其實有機會轉贈出去。「（現在）時間太短，你看到早上七時清潔工人已排好，直接要清走。」

【盛事如何更環保】

望重推「綠色年宵」 增加減廢典範

記者問大便妹撇除年宵，有否去過回收做得比較好的盛事。她答得爽快：「無。」政府曾在各區大搞夜繽紛，但她留意到連以環保、有機為主題的夜繽紛活動，也是使用即棄餐具。年宵作為政府年度大型盛事，其減廢措施值得其他大型活動借鑒。大便妹直言：「所以年宵無做（「綠色年宵」計劃）之後，其他大型活動諗都唔會諗，不會投放資源構思如何更環保。」陳永傑亦有同感，像年宵這些由食環署舉辦的活動，向來有不少義工監察，但每年更多活動未必獲同等關注。

「綠色年宵」於2017年至2021年推行期間，曾經建立不少廢物處理安排以至回收網絡，大便妹慨嘆疫情後彷似「粉筆字抹走了」，希望可重推「綠色年宵」。至於其他大型活動，想必同樣產生大量垃圾，她認為亦應朝減廢多走一步。「並非垃圾徵費推行不了，就什麼也不做。還有很多其他場合，有不同（減廢）角色可以做。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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