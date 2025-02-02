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2025年2月2日星期日
星期日生活
星期日生活
周日話題：DeepSeek迷思逐個解
編者話：低科技魅力
拍好電影：聾人語言，聾人選擇——訪《看我今天怎麼說》導演黃修平、演員吳祉昊
無名周記：富士電視台風雲
開門讀書：不止是麥理浩
音樂本真論：卜戴倫的無數面具
圖文城市：送別
Short D：(三十五）：Say Nothing
風山誌：心念處
#065 金魚囝
讀書解愁：情緒管理、認知治療：解困還是添愁
放心寫作：#121 新一年，拒絕混蛋！
讀者來信：給垃圾食物寫一封分手信
阿貓阿狗：#262 蛇年
劇透紙背：《明天還有夢》 黛莉亞投票後怎樣？
評影習寫：《達荷美》 回歸的意義
家明雜感：《明天還有夢》銘感前人足印
影片短評
單元連載：香港書132
星期日文學‧從兩頭蛇到玄武神
{畫到老達人}朱興華 以畫作傳 記錄平凡生活趣味
餐桌共學：雞尾酒：華麗的醺醉藝術
動物迷城：蛇年沒有蛇？
社會實驗：受「四徑」紀錄片啟發 小學生挑戰大東山
打開垃圾：盛事變剩事？ 拯救年宵垃圾 減廢行多一步
未來城市：修例堵截太空油欠阻嚇力？ 關注情緒問題 防隱蔽濫藥
#065 金魚囝
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【明報專訊】（請看附圖）
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周日話題：DeepSeek迷思逐個解
編者話：低科技魅力
拍好電影：聾人語言，聾人選擇——訪《看我今天怎麼說》導演黃修平、演員吳祉昊
無名周記：富士電視台風雲
開門讀書：不止是麥理浩
音樂本真論：卜戴倫的無數面具
圖文城市：送別
Short D：(三十五）：Say Nothing
風山誌：心念處
#065 金魚囝
讀書解愁：情緒管理、認知治療：解困還是添愁
放心寫作：#121 新一年，拒絕混蛋！
讀者來信：給垃圾食物寫一封分手信
阿貓阿狗：#262 蛇年
劇透紙背：《明天還有夢》 黛莉亞投票後怎樣？
評影習寫：《達荷美》 回歸的意義
家明雜感：《明天還有夢》銘感前人足印
影片短評
單元連載：香港書132
星期日文學‧從兩頭蛇到玄武神
{畫到老達人}朱興華 以畫作傳 記錄平凡生活趣味
餐桌共學：雞尾酒：華麗的醺醉藝術
動物迷城：蛇年沒有蛇？
社會實驗：受「四徑」紀錄片啟發 小學生挑戰大東山
打開垃圾：盛事變剩事？ 拯救年宵垃圾 減廢行多一步
未來城市：修例堵截太空油欠阻嚇力？ 關注情緒問題 防隱蔽濫藥
周日話題：DeepSeek迷思逐個解
編者話：低科技魅力
拍好電影：聾人語言，聾人選擇——訪《看我今天怎麼說》導演黃修平、演員吳祉昊
無名周記：富士電視台風雲
開門讀書：不止是麥理浩
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圖文城市：送別
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風山誌：心念處
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放心寫作：#121 新一年，拒絕混蛋！
讀者來信：給垃圾食物寫一封分手信
阿貓阿狗：#262 蛇年
劇透紙背：《明天還有夢》 黛莉亞投票後怎樣？
評影習寫：《達荷美》 回歸的意義
家明雜感：《明天還有夢》銘感前人足印
影片短評
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星期日文學‧從兩頭蛇到玄武神
{畫到老達人}朱興華 以畫作傳 記錄平凡生活趣味
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動物迷城：蛇年沒有蛇？
社會實驗：受「四徑」紀錄片啟發 小學生挑戰大東山
打開垃圾：盛事變剩事？ 拯救年宵垃圾 減廢行多一步
未來城市：修例堵截太空油欠阻嚇力？ 關注情緒問題 防隱蔽濫藥
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