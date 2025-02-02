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編者話：低科技魅力

【明報專訊】蛇年第一期見讀者，先祝大家新春大吉，身體健康，萬事勝意！今日是立春前夕，古有春牛圖預測全年天文氣象和農作收成，李香蘭版的耕耘對象是自己，趁春臨大地，滋養精神氣，留意身心靈。這陣子天氣涼爽，遠足也是滋養精氣的一個好方法。

紀錄片《香港四徑大步走》激勵人心，新一年的四徑賽事亦於昨日順利進行，此前有一群小學生受到紀錄片的啟發，跟從跑手曾小強挑戰大東山，在最後50米止步，這一課變成應如何思考「失敗」。記者說，當日風真的很大。此外，雖然垃圾徵費正被擱置，記者並沒有忘記追蹤年宵的垃圾，最後被一個棄置的全新雪櫃驚呆。

過年前爆出中國團隊研發的DeepSeek大成功，以技術突破一石擊起千重浪，引起多家公司及網上有關抄襲及造假等質疑，朱喬雋的文章據其專業認知梳理事實，相信DeepSeek的成功將加快通用人工智慧（AGI）的出現。我們實則正在見證人類面臨新一波的技術革新，速度之快叫人目瞪口呆，但大家是否已準備好面對由之而來的巨變？

據聞DeepSeek在中文的表現力上，也比市面的AI產品勝一籌，廣東話明顯比西方的通順，更加連接到在地文化，也有人說寫中文詩更好，不知手語方面又如何？讀《看我今天怎麼說》導演黃修平與演員吳祉昊的訪問，才知道原來聾人也不是千人一面，他們要選取如何的溝通方法，也是構建自我身分的重要一環。

高科技浪潮橫掃千軍，但我們沒有忘記低科技的純真魅力，邀請大家齊來玩玩「動物迷城」蛇迷宮遊戲，講一下我城的另類蛇故事。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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