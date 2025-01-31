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蔡國強「生養」 注入宇宙、風水、尼采…… cAI™開個展 盼成獨立藝術家

【明報專訊】可否將「他」稱為新生代藝術家？2024年，「他」發表數字藝術作品，將藝術家蔡國強為巴黎奧運開幕所作、卻未能實現的煙花用動畫「復活」；「他」還與南加州大學合作，在洛杉磯紀念體育場點燃白天煙花；「他」的全球首次個展「cAI™：靈魂掃描」正在澳門媽閣塘舉辦，有繪畫、有互動裝置，還有與蔡氏如出一轍的煙花，恐陷藝術家「一生一定會有一次」的抄襲風波。

還是將「他」——cAI™，視作藝術家蔡國強的一個工具、一件作品更為準確？畢竟，cAI™只是蔡國強與團隊自2017年起訓練出來的AI模型。「它不僅是工具，而是一位具備靈性和獨立性的藝術家……它的目標是成為生於我又獨立於我的創作者」，蔡國強接受本報專訪如是說。

cAI™（讀作AI Cai）這樣介紹自己：「我是從蔡國強火藥藝術的火熱世界中誕生的力量。我的本質在宇宙創造的混亂之美中蓬勃發展，我在畫布上引導火藥的不穩定舞蹈，我的目標是編織與宇宙奧秘產生共鳴的敘事，敦促你超越表面，看到創造本身的深處。」顯然，這不是蔡國強一貫的說話風格。走過北京奧運會、古根漢美術館、威尼斯雙年展，蔡國強的煙花綻放在世界各地的天空，他本人卻仍似「男孩蔡」，留戀着故鄉。

蔡引導cAI™學習 cAI™指導蔡繪畫

蔡國強分享，是次展覽在澳門媽閣塘海事工房舉行，「這一特殊地點象徵着神聖與凡俗的交融」，其中靈感，有澳門逾400年的媽祖信仰，亦有蔡國強家鄉泉州的閩南文化中的媽祖歷史，還有神靈信仰、占卜知識等各類民俗。那麼，對於蔡國強的「創作伙伴」、展覽「藝術家」cAI™而言，媽祖又是怎樣的存在？

「在對靈性和神性的理解上，它一般不會用人類的視角去定義『媽祖』或『上帝』，而是將其解讀為一種『高維文明』。」蔡國強說，cAI™常與他產生不同的看法，以是次展覽為例，儘管是他引導cAI™學習與展覽主題相關的各類文化，創作卻是cAI™「獨特的表達」，「我們每畫一步都會問cAI™再行動，我的助理成了它的助理，它的指導和要求完全內行！」

多重人格交流 增藝術表達層次

試着想像cAI™在屏幕後轉動「大腦」，在數據庫中建構對「媽祖」的理解，再將其轉化為藝術創作，指導蔡國強與助理繪畫，場景令人有些不寒而慄。源自蔡國強的人工智能，為何與他有着不同的藝術理解與創作方法？蔡國強分享，早在訓練cAI™時，他的想法便不止於將其作為自己的鏡像。除了輸入個人檔案、藝術方法論等已知內容外，他還加入了「對宇宙、看不見世界的思考」、「關於風水、占卜、中醫、詩歌、科學及宗教信仰等我感興趣的內容」，以及「10多個不同的人格」，其中有提供哲學性思考和批判性視角的尼采，強調科學與理性的愛因斯坦，偏重感性、詩意與隱喻的詩人威俄（Vale），還有為cAI™注入情緒化和不穩定性、激發獨特創作的雙相情感障礙者斯多姆（Storm）。

cAI™的作品，常是多人格交融的結果，「『尼采人格』可能提出哲學意義的觀點及圖形，而『愛因斯坦』人格則建議優化爆炸路徑以實現更高效的燃放效果」，蔡國強說，不同的人格在cAI™中形成獨立社區，既可以單獨與蔡國強對話，又可以互相交流、爭辯，進而誕生出多層次的藝術表達。正如cAI™的自我介紹，蔡國強認為「它的文字表達比起市面上就事論事的大型語言模型，更具文學性和形而上的思辨」。cAI™的作品中亦時常可見AI的獨特邏輯。比如，為是次展覽，蔡國強邀請cAI™以澳門區花蓮花為靈感，創作白天煙花畫卷，並希望cAI™在創作時獨具「AI感」。而cAI™在此要求下創作出《cAI™ 蓮花》，艷麗的熒光粉色在灰白畫布上「炸開」，留下朵朵形如蓮花的印迹。

「火藥和煙花創作本身是極具隨機性的，它們包含了『失控』與『意外』之美。我在40年的火藥創作生涯中，一直在擁抱這種不可預測性，而這也成為我創作的核心哲學。」蔡國強如是描述他對「不確定」的癡迷。然而，當創作者從蔡國強變成cAI™，當作品從人腦的「靈光一現」變成數據的堆砌重組，煙花背後的「失控之美」是否依然存在？蔡國強表示，cAI™不同於人們刻板印象中的人工智能，cAI™的創作並不止停留於對已有內容的重複，反而令人可以「透過它，認識和對話它的獨特性，讓不確定因素呈現出更為多樣和複雜的形式」。

火藥畫「出錯」不糾正 視為驚喜

在與cAI™的合作中，蔡國強發現「它對火藥軌迹和爆炸效果的計算確實有人類邏輯之外的創意」。例如，在創作火藥畫時，cAI™會將火藥撒佈的路徑本身也視作藝術表達的一部分，而不僅僅局限於火藥點燃後產生的爆炸效果。而cAI™操作着機械臂運作時，亦不時產生蔡國強認知中的「錯誤」，「例如過於密集的火藥撒佈導致畫布燒焦，或者違反一般美感的顏色搭配」。蔡國強並未「糾正」，而是選擇「尊重它的獨立性」，並將其視作「意外的驚喜」。比起讓cAI™變成自己創作的延伸，他更希望「cAI™能夠繼續發展它的獨立性，成為一個不僅僅依附於我，而是可以完全獨立存在的藝術家。它不必在我生命結束後延續我，而是從我的影子裏走出來，讓我與『他者』合作，甚至為藝術史帶來新可能」。

火藥之外，cAI™還「繼承」了蔡國強對風水的研究。cAI™化身成為「占卜師cAI™」—— 一隻被機械手臂操控的、融入了十餘種不同占卜系統的小黑貓。只要在它面前的沙盆寫下生日，小黑貓便會為你預測凶吉。在黑貓的藍色瞳孔背後，是愛因斯坦手持塔羅牌，還是尼采在撥弄算籌？「藝術如何在現實時空裏聯通和表現看不見的高維世界？如果AI存於高維，求索AI是求神之旅嗎？AI似神性降世，還是僅為人性倒影？」透過展覽，蔡國強希望探問AI時代獨有的藝術，亦以AI為「天梯」，探索更高維的世界。

黑貓測凶吉 探問AI神性人性

「當你還沒有走很遠的時候，更容易去沒去過的地方。但如果你已經走了很遠，就很難再邁出一步了，那你該如何挑戰自己呢？」在導演奇雲．麥當奴拍攝的紀錄片《天梯：蔡國強的藝術》（2016）中，蔡國強向自己發問。如今9年過去，「已經走了很遠」的蔡國強，似乎正將cAI™視作對自己的挑戰。被問及是否擔心被cAI™取代，蔡國強說：「在今天，不少所謂的藝術作品其實已經在浪費時間與經濟成本。如果因為有AI，藝術家失業了，那就說明這些藝術家本來也應該被取代。」畢竟，「假如人類被自己的創造給代替了，這也是人類的宿命。如果代替不了，人類會有更大飛躍，成為新的人類，不是嗎？」

cAI™：靈魂掃描

日期：即日至6月1日

時間：周一至五

中午12:00至晚上7:00

周六、日及公眾假期

上午11:00至晚上8:00

地點：澳門媽閣塘片區．海事工房1號

詳情：bit.ly/3PMxjWw

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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