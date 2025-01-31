立體壁畫奇幻旺角 化身金魚忘憂過年

可是人非金魚，尤其長期壓力「爆燈」的香港人怎會能像金魚一樣無憂無慮。本地版畫藝術家兼紋身師李寧最近首次跟本地商場跨界合作，創作出金魚藝術體驗館「魚樂漣年」，以旺角的金魚街為靈感，透過立體壁畫和藝術互動玩樂裝置刺激想像力，讓大家在新一年從金魚角度感知世界，忘卻煩惱，有個美好的蛇年。

不少人認識李寧，是因為他的紋身師或版畫藝術家身分，曾參與巴塞爾藝術展及舉辦過多次個展。今次他在朗豪坊首次製作大型的「貼地」作品，卻跟他的另一個身分更有關聯——他曾居住在旺角多年。對他而言，香港充滿「異象奇景」，是靈感素材的寶地，旺角可說是當中代表，金魚街更是「異象」中的佼佼者。「金魚街除了賣金魚，亦會售賣各種『珍禽異獸』，與旺角其他街道最大的分別是它就像在『販賣』生命，有種莫名『踩界』的感覺，非常特別。」學生時期的他不時到金魚街取材，把被裝在透明水袋中陳列的金魚和人的角色調轉，想像成外星人販賣人類的科幻故事，天馬行空。

李寧認為對香港人而言，金魚是親密的存在：金魚是不少人小時候第一次養的寵物，雖然大家都以為牠只有短暫記憶，即使牠不會回應，你仍會像「樹窿」般跟牠說話。今次創作時，他便結合了大眾對金魚的印象、金魚街及金魚的幸福寓意，一改本身較黑暗詭異的克蘇魯（Cthulhu）風格，創作出陽光正面的半透明多層立體壁畫「金魚奇幻三部曲」，藉作品傳達「想像力能帶來安慰」的信息，為大家送上祝福。

半透明多層設計 燈光折射虛實交錯

「金魚奇幻三部曲」是3幅帶有弧度的立體壁畫，半透明多層設計在視覺上形成虛實交錯的效果，在不同燈光折射下更顯魔幻。3幅壁畫組合出一個圓形連環圖。首部曲「美好印記」中有代表歡迎的大頭佛、五代同堂、撈金魚的孩子與在旋轉木馬上起舞的金魚。李寧說，「旋轉金魚」中的金魚象徵着記憶，一段段很短記憶組成一圈完整的旋轉木馬，等同一年的循環，除了指美好的回憶會在心底不斷迴旋，亦有時來運「轉」的祝福。

首部曲內其中一個撈金魚的小女孩，接着來到第二部曲「浮光掠影」。只見她把撈回來的金魚放入魚缸，望出窗外發現有「騎師」與小孩騎着金魚飛馳於旺角街頭。李寧笑說這些飛天金魚掙脫自首部曲中的旋轉木馬，並自由地飛到第二部曲中，蘊含他想借作品帶出的信息——當世界太多痛苦時，想像力能為生活帶來安慰，並希望觀眾能提取任何一段美好的記憶而帶來喜悅。尾聲的「幸福剎那」描畫一群孩子在朗豪坊頂樓上看煙花慶祝，相比其他壁畫看似簡單，卻承載李寧本人的美好回憶。他以前在旺角的工作室天台能看見少許煙花，所以最後一部分是他依着自己的記憶創作而成的作品，亦是他構思整個作品時首先想到的畫面。如果大家仔細觀察，會發現三部曲中的金魚魚鱗、人物衣著、旋轉木馬、五代同堂等，能填上花紋的地方均畫滿了相同的標記，那是李寧隱藏在作品中的一個小彩蛋，是他的個人標誌。

玩「游魚遊戲」淨化煩惱

欣賞完李寧的創作，可「轉過圈」體驗館中的裝置，以不同的「游魚遊戲」代入金魚視角。「金魚7秒忘憂區」讓大家「學習」金魚的記憶思維，參加者在現場掃描二維碼追蹤商場官方社交帳號，可換領限量版漂流金魚記憶卡參與體驗。參加者先在記憶卡上的水溶布寫下煩惱事，接着撕下放入水池內，看着水溶布慢慢捲縮消失，就似讓心靈沉澱，非常減壓。

淨化煩惱後，另一互動裝置「快樂金魚照相館」正好拍下快樂輕鬆的一刻。參考韓國大熱的人生四格貼紙相機，「快樂金魚照相館」用上模仿「魚眼」的廣角攝影機，大家可以像影貼紙相般自拍互動。裝置設有3種拍攝款式，參加者需在短時間內連拍4張（每7秒拍攝1張，呼應「金魚記憶」），過程中可隨意選用現場道具如金魚帽、奇怪眼鏡、揮春等。拍攝完成後掃描二維碼，可取得電子版人生四格照，以及記錄拍攝過程中手忙腳亂卻快樂的7秒記憶影片。

最後的裝置「幻游未來水族館」以色彩繽紛、不停閃爍的呼吸燈，模仿水中因光線折射而忽明忽暗的環境，裝置亦設有水底氣泡聲，讓人恍如化身金魚。現場另設有以金魚街風貌為靈感的藝術打卡位。金魚街最令人印象深刻的無疑是其陳列商品的方式，店主把各種魚類放入注了水的透明膠袋，並整齊地掛在店舖內外售賣。體驗館參考這種獨特的陳列方式，設計出掛滿一片片色彩絢爛的圓形鏡面打卡裝置以模仿金魚的鱗片。

朗豪坊「魚樂漣年」金魚藝術體驗館

日期：即日至2月16日

體驗館開放時間：上午11:00至晚上11:00

體驗活動時間：下午2:00至晚上9:00

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場

網址：www.langhamplace.com.hk

門票：免費

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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