「白酒之王」網拍亮相

【明報專訊】茶葉以外，葡萄酒是另一個不少人喜歡收藏的品飲類別。佳士得將於2月4至18日舉行2025年首個倫敦葡萄酒網上拍賣會，拍品涵蓋一批出色的歐洲葡萄酒，包括稀有的波爾多、布爾岡葡萄酒和香檳，是藏家收購成熟葡萄酒的珍貴機會。其中Domaine Leflaive（樂飛酒莊）特別備受注目，它是布爾岡頂級名莊，因為其酒標上有兩隻公雞，也被稱為孖雞／公雞牌，是公認的「白酒之王」。當初家族只是賣木桶和葡萄，到1920年代，家族成員Joseph Leflaive在婚後回到家鄉打理家族葡萄園，當時因根瘤蚜（葡萄藤上的害蟲）蟲患問題而重整葡萄園，作一系列重種、擴展和改善後，正式成立了酒莊，以家族名義釀造和出售葡萄酒。1990年接手的第3代莊主Anne-Claude Leflaive是酒莊成為生物動力法（biodynamic）種植和布爾岡的靈魂人物。