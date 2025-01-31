價值可達400萬元 「號級茶」古董普洱天花板

早前，一年一度的茶藝盛事「TEA ROUND茶迴2025」在PMQ元創方舉行，其中新星茶莊精心展出了不同年代的普洱茶，恍如構築了一條穿越時光的普洱迴廊，讓人領略普洱茶的歷史與魅力。

生茶：存放70至80年最佳賞味期

普洱茶之所以能吸引眾多愛好者的青睞，主要是因為它獨特的陳化過程。普洱茶為後發酵茶，並非愈新鮮愈好，而是講究「以陳為貴」，需經年累月陳化後，才會逐漸變化出迷人的香氣和醇厚的口感。家族從事茶業生意，年輕時已入行的新星茶莊創辦人楊建恒指出，普洱茶的品飲年份一般為30年以上，以生普洱為例，只要保存得當，沒有吸到雜味，沒有發霉，避免暴曬和太低溫，放100年甚至120年仍然可以很好喝的。他認為普洱茶存放70至80年左右是最佳賞味期，因為經過長時間陳化，茶葉成熟，風味佳；影響普洱茶品質的因素有很多，包括採茶的環境、製作的技術以及後期的儲存條件，而70、80年前的普洱茶，其採茶環境和製作技術都比現在更為優越，因此其品質也更為出色。

熟茶：人工發酵加速陳化 茶味不太濃

至於所謂的「熟茶」，其實大概在1970年代左右才正式出現，楊建恒指，「熟茶是以人工發酵來加速它的陳化， 令其很快變成看似『很舊』的樣子，事實上它有了顏色，但沒有很濃的茶味，所以真正的舊普洱是要自然吸收空氣，它會逐漸產生變化，而這個過程是漫長的」。

事實上，普洱茶在香港掀起的熱潮可以追溯到1990年代。楊建恒回憶，香港是一個普洱茶集散地，大部分普洱茶在雲南生產後都會運到香港存放，然後在本地買賣或出口到東南亞和其他地方。「在1990年代台灣非常流行普洱茶，台灣人會來到香港收購普洱茶，台灣師範大學教授鄧時海更在當時出版了一本有關普洱茶的著作，記錄不同普洱茶的照片和歷史，掀起了第一波普洱熱。」隨後到2000年左右，許多台灣人到內地設廠，將普洱茶文化帶回內地，更多內地人來香港淘普洱茶，推動第二次普洱熱潮。而最近10幾年，一些投資者把普洱茶變為「金融茶」，把它當作投資工具來炒賣，也令這股熱潮再度掀起，但楊建恒認為，也是這種「金融茶」令普洱茶市場崩壞，影響茶商買賣和破壞市場風氣。

他續指，現在想找一些既划算又立即能喝（且好喝）的普洱茶是很難的。「如果不想花太多錢，但又想買到比較好喝的茶，可能買15年左右、20年以內的， 因為這些價錢大概幾百至幾千元不等，你不需要預算一個很貴的價錢，但再存放久一點，可能10或15年，甚至5年，已經勉強喝得了。」

號級茶最矜貴 無包裝紙

至於普洱茶的分類主要根據其製作年份和不同工藝，可分為號級茶、印級茶和七子餅茶等，1949年或之前的古董茶「號級茶」被認為是最具價值的茶品。楊建恒表示：「約清末民初時期，可以容許擁有自己的牌子、字號，因此不同的茶莊成立，收購個人喜歡的茶青，採用不同技術製成不同包裝、餅形，這個就叫做號級茶。」當時茶葉生產百家爭鳴，各具特色，例如宋聘號、同慶號、同興號、陳雲貴印等均是享負盛名的號級茶王。現在一餅紅標宋聘號普洱茶可說是普洱藏家心中的夢幻絕品，價錢可以高達300萬至400萬元。

至於號級茶明顯的特色是沒有包裝紙，「其一是當年運輸很困難，而紙張也很昂貴，所以他們就不用紙張（節省成本）；其二，有可能是因為包多了一層紙，不利於普洱茶的陳化；此外，當年號級茶大多都是手工石壓（石模壓製）成餅」。而其所採的茶青通常來自古六大茶山，當中最出名的就是易武山，基本上最好的普洱茶都是使用此處的茶葉。

1950年代開始來到國營「印級茶」時期，當時中華人民共和國成立後將所有私人茶莊收歸為國營，統一了包裝形式，那就是中茶牌。包裝紙中間有一個「八中一茶」固定商標，並分為「紅印」和「藍印」；另還有無外包裝紙但有「八中一茶」商標內票的「無紙紅印」或「無紙藍印」。 這時無論餅形、重量、包裝規格等均統一，而製作形式亦由原來的石模轉為大量生產的機模壓製，質素會比石模遜色一點。楊建恒指出，由於是機器生產，產量大、速度快，因此不會全部都使用古六大茶山的茶青，而是使用台地茶園（在山地、山坡上成行密植的茶園）種出來的茶葉。

包裝紙全為紅色字的「紅印」為當時第一批生產的普洱茶，價格相對昂貴。當時最具代表的茶品就是「紅印圓茶」，口感和茶韻均極為豐富細膩。此外還有一種「紅印鐵餅」，壓製得比「圓茶」還要結實硬挺，屬於「圓茶」餅形改良前的製品，現在市場上比較罕見，估計可能是當年產量比較小。

緊接着1970年代踏入「七子餅茶」時期。當時開始出口貿易，包裝形式基本與以往相同，但文字由全中文改變為中英雙語；而因為將7個餅茶包裝為1桶，故名為「七子餅茶」。到1990年代政策變更，以1996年為分水嶺，茶商開始可以私人設廠生產，擁有自己的字號，可選擇壓製形式，自行設計包裝，市場上的普洱茶更多元化。

編號藏年份、等級、茶廠資料

值得一提，普洱茶包裝上的編號也暗藏玄機。楊建恒分享，不同普洱茶餅分別有4個數字的編號，前2個號碼代表第一次生產年份；第3個號碼代表等級，最高為9級；第4個號碼代表不同茶廠。例如8582普洱茶，代表是勐海茶廠在1985年第一次生產的8級普洱茶；而其中等級表示茶葉的粗細度，數字愈大，茶葉愈粗老，愈容易陳化。至於散茶編號則有5個數字，因為其等級最大至11級。

過度包裝、密封保存不利陳化

對於普洱茶的收藏，楊建恒表示，不管是生茶還是熟茶，合適的儲存環境都是關鍵，「溫度和濕度的變化，都會影響到茶葉的陳化過程」。普洱茶不能長期放置在非常乾燥且有冷氣的地方，亦不能放置在恆溫的地方。「最好是在冷熱乾濕分明、有變化的地方，所以香港其實是適合放置普洱茶的地方，因一年有不同的溫度變化。」他續指，普洱茶的陳化需要空氣，所以過分的包裝，甚至密封在箱子之中均不利於普洱茶陳化，有可能放很久都不會有變化。他也特別提醒，生熟普洱要分開存放，亦不要存放在有異味的地方或是跟有氣味的東西一同存放，避免令茶葉吸入異味，產生雜味。

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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