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開眼 建築

米蘭博科尼大學園常開 「波浪」引領連貫內外綠意

【明報專訊】雖然喜歡旅行，但疫情之後其實有點害怕出遠門，不是因為怕生病，而是怕好久沒有坐長途飛機的身體已經不習慣長時間的飛行。疫情後的第二年，陪着家人出國，才終於願意訂下前往歐洲的機票。

探訪米蘭這個城市已經不是第一次了，學生時期已經走過了幾處必訪的觀光景點，這次的米蘭行就不再這麼匆促。雖然大多是隨着在地友人的帶領走走看看，但由日本建築師妹島和世、西澤立衛所帶領的建築事務所SANAA在2019年完工的博科尼大學（Università Bocconi）的新校園設計，則是這次旅行一定想要前往探訪的地方。

蜿蜒迴廊連接建築 白鋁擴張網添層次

博科尼大學位於米蘭的舊市區南端，SANAA以一種開放而有機的設計語言，重新定義了建築與社區和整個城市之間的關係。佔地約35,700平方米的校園敷地，有40%都留給了綠地，開放給市民。優雅的波形白色鋁擴張網包覆着的幾棟環形建築物配置於基地（site）中，外圍與城市和公園相接，內側則有着綠意盎然的中庭空間。中庭裏的蜿蜒迴廊，串接着建築與建築之間，而迴廊的屋簷高度，刻意設定與建築立面的波形白色鋁擴張網下方邊緣同高，使得整體視覺效果整齊劃一、乾淨簡潔，也增強了空間的通透感。

SANAA以「建築是城市結構中不可或缺的元素」為概念，認為建築不止是物理結構的堆砌，還試圖創造出一個在視覺上和物理空間上，都對周邊環境保持開放的配置。這種開放性在他們的作品中時常可見，無論是通透的玻璃外牆，還是彎曲的線條，都是為了模糊內外的界線，帶給內部空間更多流動感，也使得建築與自然、與人之間的關係更加緊密。而在博科尼大學建築上所使用的擴張網，也是他們的作品中常見的元素。不僅為建築提供保護，也增加了建築立面的層次，更能在引入光線的同時保有空間內部的隱私。

通透玻璃牆+曲線設計 模糊界線增流動感

雖然這些環形的建築物看似劃出了與外界的界線，但實際上，擴張網下方的一樓空間皆是通透的玻璃牆面，開放的底層透過數個出入口延伸了內外空間的連貫，也透過基地內綠帶的延續、曲形的建築引領，順着曲線「流」到周邊的社區空間、一旁的綠色「森林」。而建築物本身，也因為環狀的形態，讓陽光與新鮮空氣可以很輕易地進到空間裏，降低對人工照明與空調系統的依賴，是一座環境友善的建築。

運動中心入夜發光 國際級泳池對外開放

新校園除了作為教育空間，也有開放給市民的公園，其中作為運動中心的一個建築量體，更有着國際級規格的泳池供市民使用。夜晚，白色量體成了透明的發光體，室內的燈光從擴張網內的透明牆面發散出來，多層次的外牆結構讓建築多了更加豐富的樣貌，也成為城市中一處亮麗風景。

我們在中庭的迴廊裏來回散步，近距離欣賞建築細部的收邊處理、遠望感受着建築所營造出的環境氛圍。無論是擴張網的固定方式、迴廊屋頂與外牆之間的關係，或是廣大基地看過去的那種平靜且遼闊風景，都讓人想在這裏待上更多一點時間。8月的米蘭酷熱，熱烈的陽光打在波形擴張網上，形成不同層次、不同深淺的光影，替單調的步道添上了些不同的表情。長途飛行後的第一日，即刻被這樣溫柔優美的作品療癒，即便外面陽光炙熱，坐在迴廊的長板櫈上，微風拂過，散去了夏日的煩躁，望着眼前的景致，我不禁感激那個下定決心、訂下機票的自己。

文、圖：李昀蓁（東京建築女子，駐點東京的女性建築師）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

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