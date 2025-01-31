余家貧，多數看Babylon的周五或周六的午夜場，因為免費，代價就是捱夜；但對於影迷來說怎能說辛苦？再說現在的香港，也沒有很多午夜場了。只是第一次凌晨在那裏看楚原的《愛奴》後，一病便是半個月，柏林的冬季夠折騰人的。看芬蘭默片那晚和朋友吃飯，問他要不要一起看，他馬上說年紀大了，不能太晚睡。不過Babylon的電影節目非常豐富，那裏沒有院線電影，滾筒式策劃不同電影節目，我先後在此看過東德回顧展、韓國獨立電影、越南電影和日本電影回顧，王家衛的電影亦算是常設節目，是影迷之福。而且有不少影迷、文青出入此地，有時散場後在戲院內外，點一根煙的時間便是討論交流的契機。有次跟他們聊王家衛，歐美觀眾有多喜愛他，信焉。這座戲院是影迷的大觀園，相信已經十分知名。

剛好我家附近走15分鐘到依娃電影院（Eva Lichtspiele），每到星期三下午，那裏便會上映德國老電影，不限年代，不問納粹或東德、西德。我帶過朋友去，到前廳購票時，只有我們是年輕人，其他都是老人家，不約而同笑說：「那是柏林的『街坊劇場』，我們就要去看《雷雨》。」

這座戲院比那裏的老人家更要老，比Babylon更老資歷，1913年已經營業，換言之前年戲院屹立柏林足足110年。只有一座影院，同樣的絲絨櫈，座位前有橫木供人放置飲食。我常常好奇那些老人會怎樣看我一個亞洲人，坐在那裏看沒有字幕的德國老電影，我卻覺得，那也可以訓練聽力的啊。策展人Jan每次都會為觀眾詳細講解電影的來龍去脈，確實讓我大開眼界。像西德1950年代的愛情片讓我見到最出色的戲中戲，也看過東德頗有青春氣息的「賀歲歌舞片」。

納粹時期的喜劇片像摒棄現實，沿襲劉別謙年代的喜劇質感，也看過含蓄地把男女愛情與歌頌納粹相結合的政宣片。走出戲院回到今天的歐洲，更要切記納粹不可重來，但那段時期的電影生態，確實有研究價值。

文：陳子雲

（專題記者。有時寫影評，有時寫劇本）

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