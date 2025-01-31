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【東京】坂本龍一的時間

【明報專訊】東京都現代美術館自去年底開始舉辦的坂本龍一大型回顧展「音を視る 時を聴く」（觀音．聽時）算得上是近期東京最矚目的文化活動焦點。黑白單色宣傳海報鋪天蓋地，時常看到坂本龍一花白頭髮低頭沉思的身影，彷彿他從沒離開。當然，自他於2023年3月28日逝後，就有不少紀念活動和回顧展，還有演奏錄像及自傳著作出版等，似乎對這位當代重要音樂家的致敬和追悼不曾停歇。

坂本龍一50多年間創作無數作品，而且多元豐富，因此，要看不同回顧展如何挑選編排作品，或隨展覽空間作出場域特定改編，試圖展現音樂家哪些面向或創作色彩。這次東京都現代美術館展覽主題為聲音與時間，亦是坂本龍一長期關注的題目。

展覽中，的確有不少作品都曾經公開展出，像2023年底，NTT互動藝術中心ICC就有坂本龍一致敬展覽，由真鍋大度擔任共同策展人，自然少不了坂本龍一與他合作的Sensing Streams 2023 - invisible, inaudible。今次來到東京都現代美術館，作品則移師到中庭，走到戶外，同樣把平日難以察覺的電磁波流動等信息轉為可視可聽的形式，如今連東京都市風景都映進眼裏。

另一個戶外作品LIFE-WELL TOKYO，就現場觀察或許是觀眾反應最熱烈的作品。最初是1970年在大阪萬博和中谷芙二子合作的人造霧作品《霧之雕刻》，現在設置於美術館室外花園，觀眾走進光與霧中間，一時白濛濛一片，不辨眼前事物甚至難以前行，不過忙於拍照的人們聲浪有時比音樂刺耳。的而且確，展覽大部分作品都允許拍照，加上人流不絕，當人們紛紛舉機拍照留念，無疑影響觀賞體驗。

最喜歡的始終是關於async的作品。展覽既然以「聽時」為題，當然包含坂本龍一思考時間存在的專輯async。音樂是存於時間中的「時間藝術」，而坂本龍一亦執迷或質疑時間的概念，不論是哲學上思考海德格提出的時間和存在，抑或從理論物理試圖理解時間的秩序。由藝術創作團隊Zakkubalan及高谷史郎創作的裝置作品則將專輯async「立體化」。我們都知道坂本龍一創作不少與大自然呼應的作品，在async-volume中，通過24部iPhone和iPad作為窗口，窺看坂本龍一創作async時的周遭環境碎片，如紐約工作室，光影掠過琴譜與琴鍵，枝葉透光，樹影婆娑。

高谷史郎過往多次和坂本龍一創作三維裝置音樂，包括圍繞async的作品。async-immersion tokyo是高谷史郎自坂本龍一去世後的大型裝置創作，這次因應東京都現代美術館的展覽空間而重新編排，長形LED牆橫跨整個空間，更大幅地投影出坂本龍一紐約工作室中的各種物件圖像，如鋼琴、盆栽，或者巨浪拍岸、白雲流動、蓊鬱樹林等等，影像從左側或右側邊緣開始變化，由定鏡畫面分解成細長的水平線，迴環往復，又過渡至另一個影像，真的感受到時間的延遲與累積，呈現坂本龍一對非同步、反線性時間觀的思考，印象深刻。

想起早前讀《坂本圖書》，其中坂本龍一記下了對時間的思考：「『時間』就是記憶吧，如果記得的人們消失的話，『時間』也將消失，時間將不復存在。」對坂本龍一的紀念，興許也是對時間存在的另一個驗證。

文：黃靜美智子

（藝文記者，現旅居東京）

編輯：鄒靈璞

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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