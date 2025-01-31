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Friday Planner：為蛇平反

【明報專訊】兩頭蛇、大懶蛇、蛇蠍美人……對比起「龍」，人們對「蛇」的愛意少得多。為了聽起來吉利些，蛇更要依附去年主角的光環，改稱「小龍」，沒有淚腺的蛇快要傷心得蜷縮一角，暗暗自問「難道蛇真的那麼差嗎？」

已進行「野生蛇類拯救計劃」25年的嘉道理農場暨植物園新一年為蛇平反，特意舉辦「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽破除誤解，介紹蛇類的生態知識，帶領市民認識牠們的異能，如「沒耳朵，但全身都能聽？」、「蛇舌為何是開岔？」園區內還可找到藝術家郝立仁帶領中小學生，利用原生植物馬藍為材料染製的「百家蛇布」，一條條「蛇」在林間起舞。

行年宵、行展覽同樣是新春開運之選，水墨藝術家徐沛之化身風水師，在SC Gallery舉辦展覽「徐師傅．金蛇獻瑞」。他在畫廊四大方位安置催旺畫作——東南桃花位見桃花、牡丹圖；正東喜慶位有泰山石景旺宅；南方財位必備催財字畫；正西文昌位的文昌塔畫缺一不可。到展場逛一圈，從畫中吸收天地靈氣，注視《掂呀》字畫，來年掂過碌蔗；沾上《妙仙葫蘆》的仙氣，來年吉祥如意。不過不知道徐師傅《妙仙葫蘆》的作畫靈感是否來自遊戲《黑神話：悟空》的第四回？

是遊戲迷就不可錯過周末在美高梅劇院舉辦的《黑神話：悟空》交響音樂會。現場由天津歌舞劇院管弦樂團和原唱歌手佟心竹、陝北說書表演者演繹精選遊戲音樂，背景亦會同步播放遊戲動畫短片集。音樂會早前已在太原、南京、哈爾濱等城市取得熱烈反應，現在巡演到澳門。趁新年假期，像悟空般騰雲駕霧，過轉大海投入西遊世界。

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[開眼 藝述速遞]

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