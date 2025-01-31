版畫看世界 啟發觸覺連結生活

技法各異工序以月計 非無限複製印刷品

比起將版畫視作一門單獨的藝術，人們似乎更習慣於將其視為一種印刷手段、一個通往藝術的過程。正如提起《神奈川沖浪裏》，人人都見過藍白的浪花，卻鮮少有人知道，在藍色油墨附上白色畫紙前，葛飾北齋原是將朵朵浪花刻在木板之上。「版畫，首先是有個『版』，所以有可複製性，相比其他畫作價格比較平，很適合送人、售出。最重要的是，版畫並不是可以無限複製的印刷品。」弘藝版畫工作室創辦人、版畫藝術家馬桂順說。然而，相比其他獨一無二的藝術品，「香港拍賣行很少見版畫，亦少人收藏，因人們常將版畫誤解為印刷品，認為價錢好低，便是次等，沒人當版畫是好珍貴的藝術品」。

弘藝版畫工作室主席、同為版畫藝術家的廖少珍補充，事實上，許多著名畫作都是版畫作品，許多藝術家都曾醉心版畫藝術，如畢加索、葛飾北齋，以及普普藝術家（pop artist）安迪華荷等等。是次版畫藏品展，展出她與馬桂順自大學接觸版畫後、遊歷世界各地收藏的版畫作品，有與本地藝術家交換的個人作品，亦有來自美國、東歐、埃及等世界各地的版畫，其中可以窺見不同地方的藝術文化與人類活動，「希望觀眾意識到，版畫與生活的關係原來如此密切」。

構思、雕刻、塗墨、壓印，若是金屬版，還需要浸酸、等待磨蝕。一幅版畫，通常需要幾個月才能完成，且「不到印出來，你都無法確定是否符合期望；就算是印出來，每次印刷也會有磨損，充滿不確定性」。如此耗費心力的版畫藝術究竟有何迷人之處？「每一個版種都有不同的語言，這些是digital art（數碼藝術）無法代替的」，廖少珍說。

凸版留刀水紙木味 「石版橋」鐫現代主義

展覽中，有內地藝術家黃丕謨的凸版作品《谷中之郭》，木版印出壁立千仞，山間小城炊煙又顯溫馨。馬桂順介紹，版畫保留了刻刀的質感，山峰間有陣「刀味」；如水的顏料在版上流動，讓印出來的版畫顏色有深有淺，「做到漸變，有水味」；中國版畫，常用宣紙，印出的版畫可以看見紙的質地，「保留住紙味」；用於製版的木材本身亦有紋路，這些天然紋路透過顏料留在紙上，使版畫有數碼印刷無法產生的「木味」。

物料的特點，使版畫獨具特色；畫中內容，亦別有風情。長居香港的馬桂順，將擁擠的公路與港鐵刻在金屬版上，印出作品《流動風景：城市意象（一）》反映城市眾生相；美國藝術家Charles Massey將現代主義刻在石版上，一根根筆直的「雪糕棒」，原來是架在城市中的一座座橋；澳洲藝術家Richard Harding則用版畫方式印海報，天變成紅色、海變成綠色，強烈色彩對比中寫下「HELP US!」，似是呼籲環保。

「複數及規定性的印痕是版畫別於其他畫種的關鍵所在」，藝術家徐冰曾經如此評價版畫。他眼中的版畫有着「被規定的美感」，在次次複製中產生極具衝擊的視覺力量。廖少珍與馬桂順眼中的版畫卻沒有那麼嚴肅，他們更在意版畫藝術與生活的貼近，「應該啟發的是（觀眾）對藝術的觸覺，有棵樹、有片葉，拓印下來，都是版畫、都是藝術」，馬桂順說。

國際版畫藏品展2025

日期：2月2至10日

時間：上午10:00至晚上7:00（2月10日下午5:00完結）

地點：九龍石硤尾白田街30號 賽馬會創意藝術中心L1藝廊

詳情：bit.ly/42lYVJx

文：王梓萌

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