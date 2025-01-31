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黎海寧周書毅共譜 北島詩上影 譯成舞中情

【明報專訊】「書中的二月／某些動作與陰影」，朦朧派詩人北島的《二月》以此句作結，同時也是舞蹈作品《某些動作與陰影》的起點。由著名編舞家黎海寧和台灣新生代舞蹈藝術家周書毅共譜，再由周書毅聯同城市當代舞蹈團的舞者演繹，《某些動作與陰影》把北島的詩細嚼、翻譯，在光影斑駁處起舞。

2006年，黎海寧創作過同名舞蹈作品，「那是一個很短的作品，我自己覺得做得不太好，但那時候就放下了」。18年後的2024年初，黎海寧跟周書毅談起合作，周書毅在黎海寧眾多作品中，看到「某些動作與陰影」這個名字，他便提出用這名字做一個全新的作品。黎海寧喜歡北島的詩意象很豐富，「覺得有空間去編舞」。

舞者亦參與編舞 着重交流讀後感

2024年5月，周書毅短暫來港辦工作坊，他、黎海寧和負責舞台設計的李智偉、負責作曲的江逸天相約開了一星期讀詩會，沒有排練、沒有舞蹈，純粹地閱讀、朗讀詩句。感覺來了，江逸天便在旁邊彈鋼琴，讓音樂跟隨朗讀聲走進北島的文字。10月，正式開始編舞。有形的文字，如何融進同樣有形的舞蹈裏？黎海寧說編舞過程有舞者的參與，當她找到一些特別有感覺的詩句後，會直接把詩句給舞者，讓他們按自己的感覺準備一些片段或動作，詩句有抒情的，也有激烈、激情的，「我反而會問他們：『你們為什麼會從這句詩想到這樣的動作？』他們每個人都有不同原因，我覺得很有趣」，黎海寧繼而從舞者的動作，按自己的編舞邏輯慢慢組織。周書毅則會跟舞者分享自己消化詩句後的感受，然後做大量「即興的、直覺性的身體動作」，從中塑成舞蹈段落。二人不約而同強調同一概念。黎海寧說這個作品「不是要跟着北島的詩一句一句地用動作去表達他詩句裏面的東西」；周書毅也說他們「不是在講北島的生命故事」，而是「把詩翻譯成舞蹈、翻譯成光、翻譯成空間、翻譯成顏色」。

記者請他們各自分享一句最深刻的北島詩，周書毅說是《背景》裏的「必須修改背景／你才能夠重返故鄉」，「這句很觸動我，直到現在我每次讀還是覺得很強烈……我5年沒有來香港，對這裏的記憶可能已經被修改了、不見了，所以我想知道再次來到時，它（香港）剩下什麼光影、什麼希望」。周書毅說完，記者便把目光轉向黎海寧，只見她在旁邊的透明文件夾取出一小疊紙，記者瞥見紙上印滿北島的詩，詩句旁亦隱見用鉛筆寫筆記的痕迹。黎海寧選的剛好是緊接周書毅那句的「時間撼動了某些字／起飛，又落下／沒透露任何消息」。

由詩到書到紙 飄絮光影間「極度穿插」

從北島的詩，黎海寧想到了「書」，從「書」就想到散開的紙，再回看《背景》這首詩，字「起飛，又落下」，不就是白紙漫天飛嗎？就這樣，構成黎海寧的編舞邏輯，跟書有關的裝置、白紙飄落、文字投影將會隱現於她的各個舞蹈段落。

作品藏「陰影」二字，周書毅的解讀是「陰影在我的記憶裏頗負面，它好像是一個不會消失、無法解決且藏在身體的問題，但影子是隨着外在世界而存在你的旁邊，它就是你的一部分，不會跟你的身體脫節」。周書毅跟負責燈光設計的羅文偉一起想像作品裏如何融入「外在的光、城市的光、人身上的光」，或是「怎麼面對光、逃避光」，甚至有一個周書毅編的段落是舞者間互相拿着燈照着彼此，讓人不禁思考「你在看着的是他的陰影，還是他的影子」。

黎海寧和周書毅為聯合編舞，排舞過程以至最終成品，他們形容為「極度穿插」，不用上下半場為分野。周書毅說他在黎海寧編排與「書」有關的段落時，「莫名的有一種共感，覺得『書』就是開始，我也慢慢尋找什麼是結束」；周書毅編了一段舞，黎海寧看完會從舞蹈中聯想到其他北島詩，周書毅覺得「嘩，這個詩真的能夠映照，讓我思考這段舞蹈或許可以講得更多」。這種有趣的想法碰撞，也出現在周書毅一段與「笑」有關的段落裏，讓他思考「笑有很多可能，可能是荒謬的笑、對於人生的感嘆而笑、覺得世界不可思議的笑、崩潰的大笑」。

詩、樂、舞相互影響 創作者聚港「不斷試」

舞蹈有文字、有光影，也有音樂。江逸天由讀詩會到排舞都有參與，正式演出時更會現場演奏。周書毅說：「他會根據詩作曲，我們再用這個音樂創作；但有些是先有舞蹈，他看完再作曲，所以整個創作方式是雙向的。」黎海寧分享，她在2015年的編舞作品《孤寂》，是由英國藝術家彼得小話（Peter Suart）原創音樂，但那次合作是分隔兩地，彼得在英國創作音樂，黎海寧在香港編舞；今次舞蹈、音樂創作齊聚香港，「不斷試、不斷改」的合作讓黎海寧覺得很新鮮。

《某些動作與陰影》將於2月演出，黎海寧希望觀眾不要帶預設立場看，開放地感受；周書毅則希望觀眾看畢演出後「重新review（審視）自己住的城市有什麼變化」，因為他覺得「選擇在一個地方停下來，都有一定的意義」。

《某些動作與陰影》

時間：2月15、21、22日晚上8:00

2月16、22、23日下午3:00

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：320元、240元、180元

詳情：bit.ly/4hn5uA0

文：譚雅詩

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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