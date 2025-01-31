赴日學藝「編舞者」揭秘 煙花美在圖與歌緊扣 夜色不搶焦更勝一籌

按選歌節奏排圖案 「錦冠」塑結尾高潮

讀創意寫作及電影藝術出身的Emily說香港並沒有專門的煙花設計課程，她在畢業後受老師推薦在2016年9月加入港星多媒體製作有限公司，起初只是負責剪輯宣傳片；直到同年年底首次獲機會設計「浪琴表香港國際賽事2016」賽後煙火。Emily說，農曆新年、國慶等大型煙花匯演，籌備過程由前期討論、設計到煙花綻放當刻，約需兩個月。這類大型煙花匯演長約23分鐘，先跟贊助商訂定8首表演歌曲，然後她會把每首歌剪成約2至3分鐘，「這部分很考心機，要思考怎樣令剪輯後的歌更無縫，所以我通常會把第一段副歌的第一句接到最後一段副歌的第二句，盡量聽起來『沒有刀痕』，是完整一首歌」。根據歌的節奏快慢輕重，Emily運用煙花設計軟件Visual Show Director，擺放和排列她認為適合氛圍的煙花款式。Emily列舉香港常用的基本款式，如「牡丹」、「閃爍」、「錦冠」、「遊星」、「瀑布」、「馬尾」等，因應不同主題有時亦會加入特別款式，如農曆新年會用「金元寶」、與「發」諧音的數字「8」；國慶則會用「星星」、簡體字樣的「中国」。

煙花匯演頭尾通常都會使用純音樂，Emily說這些較「grand」的音樂會配「錦冠」，特別是結尾，幾乎一定會使用「錦冠」，綻放時形狀似啦啦球般慢慢垂下來，把氣氛推上最高峰。當遇到快歌時，就會選取節奏快的款式，如爆開後會四散竄動的「遊星」。若仔細留意歷屆煙花匯演歌單，便會發現選歌偶有重複，《龍的傳人》、《恭喜發財》、《獅子山下》等都是歌單常客。Emily笑言，陳慧琳的《花花宇宙》她已經設計過兩次，但她堅持要有不一樣的設計，第一次是2017年農曆新年，她選在天空較上方綻放煙花，第二次2023年國慶則在下方加入新設計。

安排地址碼時間碼 匯演前逐一檢查

除了款式，Emily 在設計整體視覺時，會思考如何配搭不同尺寸的煙花。香港常用的煙花彈直徑介乎3至6吋，「我們很少3吋和4吋一起爆，因為爆的時候它們會有部分重疊，所以通常都會3吋搭5吋、4吋搭6吋，讓煙花之間有些距離」。直徑不一的煙花在同一處爆發，可見大小層次；在高低處爆發，更見高低錯落有致。Emily形容整個設計過程就像編舞，「在公司我的職位是choreographer（可譯作編舞者），如果說是designer（設計師），會予人感覺好像是設計這粒煙花該怎樣，但其實我更多的是設計整個煙花匯演」。

香港的煙花大多是從內地經海運進口，當煙花抵港後，持有煙花事務助理牌照的Emily會參與安裝煙花，並為每顆煙花安排一個地址碼和時間碼，每顆煙花都會存放在炮筒，再把炮筒放到沙箱，最後再把沙箱置於躉船，這些對應位置便會構成一個地址碼，而時間碼則是何時引爆煙花。所有地址碼和時間碼都會記錄在行內俗稱的「天書」裏，匯演前按「天書」逐一檢查煙花的所在處和引爆時間，最後便由工作人員長按安全手掣至匯演結束，一到相應時間碼便會有電流自動引爆煙花。

如今算得上駕輕就熟的Emily，回憶起這些年最深刻的煙花設計，她覺得是踏入2019年的除夕煙花匯演和2023年的國慶煙花匯演，前者是她第一次參與設計除夕煙花，有感全世界都會轉播和看見；後者則是香港首次在原有的躉船外，加入細船綻放煙火，讓匯演更添層次。

2024年4月，Emily想趁年輕到日本嘗試工作假期（Working Holiday），一開始沒有想過能做回煙花設計這行。「我覺得日本煙花這種比較傳統的行業，應該不太接受外國人去學他們的東西，事實證明是我膚淺了。」Emily笑着說。當時在熊本讀語言學校的Emily，隨學校活動到神社參觀，在購買籤文處發現一款煙花圖案的籤文，她買後馬上在旁邊的神明水浸濕查看，浮現的句子大意是「趁你現在年輕，想做的事就去做」，「很多人都很嚮往日本煙花，尤其是做煙花行業的我們，抽到這籤文就像給我打了支強心針」。其後Emily開始搜索有沒有日本煙花公司缺人，而歷史悠久、規模頗大的「響屋大曲煙火」赫然在列。6月尾遞交履歷、網上面試，7月Emily告別熊本，跨越大半個日本來到位處秋田的響屋大曲煙火上班。

日快慢起伏似過山車 港「平」如常見心電圖

Emily認為港日煙花設計過程大同小異，也是定好歌曲、編排煙花。最大分別在於大部分日本煙花公司自設工場製造煙花，Emily指製造煙花是在炮筒擺放光珠和炸藥，而炸藥又分成兩種：一是把光珠炸上高空；二是把光珠炸開，成為我們肉眼看見的煙花圖案。Emily有時也會親力親為，如想在設計再加入幾顆煙花，得到上司批准後，她便會到工場找出對應光珠，砌出心中所想。

日本花火大會享負盛名，不少人可能會覺得日本的煙花比香港的美，Emily解釋可能跟放煙花的地點有關，「香港煙花匯演的背景是維多利亞港，背景本來已經很光，所以顏色一爆就已經失色不少，日本通常背景都是黑色，所以顏色才會比較漂亮」。她亦補充：「日本的煙花是慢慢一顆顆爆，到某些位置會有高低起伏，有些高潮處會爆得密一點、多一點，然後再回復到慢的節奏。」她形容日本煙花的節奏像「過山車」，但香港的煙花整體較「平」，像常見的「心電圖」，快慢對比不甚明顯，通常都只在開首和結尾20秒不停地爆。因此，Emily說如有機會，也想把日本煙花這種慢節奏帶回香港。她近期開設Instagram專頁「eka.in.japan」介紹日本煙花，令身處異地的讀者也能感受日本花火盛况。至於昨晚香港的煙花匯演效果如何，就由讀者細嚼後品評一下。

「煙花對我來說是令人開心的事……可以令人暫時忘記煩惱，全心全意投入煙花那一刻給他們的感動。所以當煙花綻放一剎那，看着人們全神貫注欣賞，我很滿足。」Emily如此說道。或許我們永遠留不住曇花一現的煙花，但可以留住煙花之美帶給我們的純粹和震撼。

文：譚雅詩

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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