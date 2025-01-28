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Happy PaMa 教得樂 第538期

Happy Pa Ma

故事拼盤：假如我是「園」長

【明報專訊】我家附近有個偌大的公園，大如三四個標準的足球場。還記得第一次踏足這公園時，已被眼前一大片任人奔馳的無垠草地，顛覆了我對「公園」的定義！我和女兒就如劉姥姥進大觀園般，對園內設施嘖嘖稱奇，滑板U形台、空中飛索（圖）、依山丘地形而建的平衡木、吊橋、鐵皮滑梯和攀架等，這些在香港往往只能在收費的歷奇公園才能體驗的玩意，這裏是免費放題任玩。這個被我們視為「神級」的兒童樂園，最近鎮上居民卻準備着手，要搞搞新意思……

小孩子都有say

在我們心中近乎完美的公園，還有什麼新意思要搞呢？

原來早陣子，鎮上居民曾在臉書的社區群組轉發了一條來自地方議會（Council）的帖文，內容大概是說負責管理這小鎮的地方議會正在制訂5年計劃，希望改善鎮內多個公園設施（我家附近的便榜上有名），於是發起民意徵集，從中聆聽市民聲音，讓公園變得更貼民心。整篇帖文還特別加註這一句：we would like to have your views（or most importantly, those of your little ones!） on what you would like to see in our parks.

為改善民生而廣開言路，在民主社會下，此舉不足為奇；但連小孩子也有機會發聲和被聆聽，這可不是必然吧。

帖文一出，留言紛紛湧至。大人的想望可不少，有的希望加設洗手間，有的建議多添野餐用的木桌椅，有的想要更充裕的泊車位，又有人要求新設施棄用車胎及重金屬物料，以免有毒物質損害兒童健康……在連串意見中，果真有家長代孩子發言，提出希望加設彈牀和籃球架。

種種民意最終會否獲得地區議會採納？未來日子，這些公園會否變得全城讚好？也許還是未知之數。然而可以肯定的，是鎮上每一個人都有表達訴求、參與倡議的權利，透過自由而和平的表達方式來參與制訂公共政策。即使微小的聲音，也有改變社區的力量。

最嚮往的樂園

在繪本《如果我是市長》裏，便描繪了一場得來不易但意義深遠的社區改變故事。喬安娜是個很有想法的巴西小女孩，有一日，她和媽媽從超級市場購物回家時，看到市長競選隊伍的造勢活動，同時見到街上有翻找垃圾、捱飢抵餓的窮人。這種社會面貌觸發喬安娜萌生參選市長的念頭，她希望透過從政，提出「人人都能吃飽」的計劃來改善社會貧窮問題。

而事實是，喬安娜不可能選市長，因為她太年輕了。然而她可沒放棄，她把政見寄給市長參選人，想不到參選人親自回信給她，並且承諾，如果他成為市長的話，一定會讓每個人都吃飽。這一本書以小女孩的觀點，帶出民主與自治的精神。

世上沒有烏托邦，但每個人的心裏總有最嚮往的「樂園」。我渴想未來的兒童樂園，是真正可以讓孩童再無牽掛地嬉戲，無論在地球上哪一角落，都能隨時可見，毋須再隱形。

如果你是「園」長，想為未來建議什麼？

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第538期]

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