故事拼盤：假如我是「園」長

小孩子都有say

在我們心中近乎完美的公園,還有什麼新意思要搞呢?

原來早陣子,鎮上居民曾在臉書的社區群組轉發了一條來自地方議會(Council)的帖文,內容大概是說負責管理這小鎮的地方議會正在制訂5年計劃,希望改善鎮內多個公園設施(我家附近的便榜上有名),於是發起民意徵集,從中聆聽市民聲音,讓公園變得更貼民心。整篇帖文還特別加註這一句:we would like to have your views(or most importantly, those of your little ones!) on what you would like to see in our parks.

為改善民生而廣開言路,在民主社會下,此舉不足為奇;但連小孩子也有機會發聲和被聆聽,這可不是必然吧。

帖文一出,留言紛紛湧至。大人的想望可不少,有的希望加設洗手間,有的建議多添野餐用的木桌椅,有的想要更充裕的泊車位,又有人要求新設施棄用車胎及重金屬物料,以免有毒物質損害兒童健康……在連串意見中,果真有家長代孩子發言,提出希望加設彈牀和籃球架。

種種民意最終會否獲得地區議會採納?未來日子,這些公園會否變得全城讚好?也許還是未知之數。然而可以肯定的,是鎮上每一個人都有表達訴求、參與倡議的權利,透過自由而和平的表達方式來參與制訂公共政策。即使微小的聲音,也有改變社區的力量。

最嚮往的樂園

在繪本《如果我是市長》裏,便描繪了一場得來不易但意義深遠的社區改變故事。喬安娜是個很有想法的巴西小女孩,有一日,她和媽媽從超級市場購物回家時,看到市長競選隊伍的造勢活動,同時見到街上有翻找垃圾、捱飢抵餓的窮人。這種社會面貌觸發喬安娜萌生參選市長的念頭,她希望透過從政,提出「人人都能吃飽」的計劃來改善社會貧窮問題。

而事實是,喬安娜不可能選市長,因為她太年輕了。然而她可沒放棄,她把政見寄給市長參選人,想不到參選人親自回信給她,並且承諾,如果他成為市長的話,一定會讓每個人都吃飽。這一本書以小女孩的觀點,帶出民主與自治的精神。

世上沒有烏托邦,但每個人的心裏總有最嚮往的「樂園」。我渴想未來的兒童樂園,是真正可以讓孩童再無牽掛地嬉戲,無論在地球上哪一角落,都能隨時可見,毋須再隱形。

如果你是「園」長,想為未來建議什麼?

文:CanCanMa

作者簡介:ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者,著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀,後來體悟繪本的力量,愛上說故事;也因繪本,發現更多生命的寶藏。

