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Happy PaMa 教得樂 第538期

Happy Pa Ma

荷事荷地：海牙唐人街感受過年氣氛

【明報專訊】轉眼間又到農曆新年了，雖然荷蘭有很多華人居住，但始終是歐洲國家，除了個別華人家庭會上餐館或在家吃一頓團年飯外，慶祝活動真的寥寥無幾。想感受一下過年氣氛，就只有在農曆年期間的周六下午，走到大城市的唐人街上才感受得到。

舞龍舞獅 燃點爆竹

在海牙的唐人街，每年都有舞龍舞獅等活動，他們會為華人超市、餐館和商店拜年採青。其中最熱鬧的，一定是商店外總是掛上一串串長長的爆竹，等着採青時燃點。難得聽到震耳的爆竹聲，當然吸引不少華人，甚至地道的荷蘭人一家大細來看熱鬧。此外，還有一些「另類」的中式街頭表演，售賣中式賀年飾物的小攤位也趁機賺大錢。

學校批准華人學生請假 慶祝農曆新年

然而由於天氣太過嚴寒，除了在兒子年幼時會帶他們去唐人街看看外，近年我們都寧願留在家中圍爐取暖，一家人齊齊整整吃餐飯便算。唯一感受到過年氣氛的是我要求大兒子抄寫「吉祥」揮春，然後讓我貼在大門和掛在桃花枝上。近年可能多了一些新移民，再加上荷蘭學校批准穆斯林教徒在齋戒月請假慶祝（按：穆斯林齋戒月的重要程度，有如中國人的農曆新年），因此時至今天，有一些學校也批准華人學生在農曆新年請假慶祝，算是有點安慰吧！

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第538期]

相關字詞﹕荷蘭 親子筆陣 名人KOL 荷事荷地

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