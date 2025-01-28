婆媽內心小劇場：我想阿女壞一點

到她長大一點，我發現她好像很懂事，很懂得自制。她2、3歲時，我家的廚房是開放式的，我沒裝設圍欄，只在地上貼白色膠紙作界線，叫她不准越過，她便會默默站在線外等我煮好飯；她在石地跌倒，兩膝流血，但只露出很難受的樣子，沒有哭；3、4歲時，因生妹妹祖祖而要跟我分開4個晚上，她到醫院探望我後很不捨地離去，滿眶淚水，但仍然保持微笑跟我揮手拜拜，爸爸說𨋢門關上後她便大哭了；長假後返學有點情緒，教師說她哭着入學校，但到課室門外脫外套開始強忍淚水，教師關心她，她回應說自己知道上學不用哭的，也不想哭，下次不會了。

所有人都說她很乖，但作為媽媽則擔心她太乖，說這種幸福的煩惱應該會惹人側目，但媽媽這種生物都是麻煩的，無論兒女長成什麼樣子，總能挑到事情來憂心。我經常心裏對可可說：得幾歲人仔，唔使太抑壓呀，你發脾氣啦！爆喊啦！隨心所欲啦！作為媽媽好像不太恰當，但我真想教她壞一點。

老師話唔可以……

校巴篇：可可返學是搭校巴的，有時保母姨姨會一刀切禁止談話，其實小朋友過一會又會繼續玩，但可可就算再悶都會守規則，我便提議帶個小玩具在校巴陪她，回到學校就收好，怎料放學後她叫我不要再帶，因為教師不准。我：「你拎咗出嚟咩？」可：「無呀。」我：「咁老師點解知嘅？」可：「佢幫我放嘢時見到呀。」我：「咁帶樣細少少嘅，收埋喺書包底啦。」可：「都唔得㗎，媽媽，你聽日唔好帶喇。」我只好說知道了。

功課篇：這個年代不少幼兒都超前學習，可可讀的幼稚園，坊間形容為happy school，教學程度適中，但我覺得已經不易，尤其寫字，K3開始不久便寫「踢球」、「動物園」等詞語，還有句子。其實抄寫的功課意義不大吧，寫到就好了，反正將來有AI，加上可可十分專心，九成都沒錯，我真的好滿意了，快快脆完成去玩吧，「寫得好靚呀」、「唔洗擦啦」最常掛在口邊，但她會唱反調：「哎呀，寫到扁咗㖭，我都係擦咗佢啦，唔係老師又圈㗎喇。」好快手，我都趕不及制止。有些寫錯的，我會提議補少少，或只擦錯的部分。「老師話唔可以駁筆㗎。」可可又糾正我，我也誓不罷休：「OKOK，但都唔使擦啦，下一個唔駁啦。」

紋身篇：紋身貼紙一般很難洗掉，放假了，可可想貼一個：「但好難洗甩，聽日要返學，都係唔貼啦。」吓！放假不玩，等何時呀？况且我見過有同學仔都貼。我：「貼喺手臂囉，你著長袖衫返學都睇唔到。」「唔好啦。」可可不被說服，我再堅持：「腳啦。」「我會去廁所㗎嘛。」「點會望住你去廁所呀？」「有時老師會同我哋去㗎。」「咁肚腩啦、膊頭。」她便不理我了。

近日，我的「努力」終於有點「回報」。「媽媽，你好耐無幫我face painting喇，可唔可以幫我畫呀。」可可想了想，又說：「但聽日要返學喎。」我：「之後洗囉，啲顏料好易洗咋嘛，唔似紋身貼紙咁㗎。」這次她竟然自我調節：「或者畫高少少，遮住咪睇唔到囉。」我當然說好啦！

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

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[Happy PaMa 教得樂 第538期]