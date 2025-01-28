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副刊
Happy PaMa 教得樂 第538期

Happy Pa Ma

半職爸爸：天龍尾 灰蛇頭 換個位置相見歡

【明報專訊】女兒重讀《天龍八部》，要做大學功課，忽然指出，段譽、蕭峯、虛竹、慕容復4個主角的名字，近音通「裕、豐、足、福」，皆為塵世欲望，偏偏他們的姓氏，近音通「斷、消、去、無」，大有叛離和出世之意。她進一步指出，4人中3人名字與《易經》卦名契合，那就是雷地豫（段譽） 、雷火豐 （蕭峯）和地雷復（慕容復） 」3卦；無獨有偶，3卦中俱包含震卦，象徵變動。女兒甚至懷疑，虛竹的「竹」亦是「風天小畜」與「山天大畜」之變，因為「竹」與「畜」讀音相近云云。

是耶？非耶？難以論斷，只算是女兒一種「另類解讀」。

《易經》與換位思考

女兒的解讀，倒讓我想起《易經》的奇妙，一般人覺得，儒家講安分守己，可是五經之首的《易經》，對是否「安於位」似乎有特別看法。譬如代表天的乾卦和代表地的坤卦，上下對調的兩種組合，《易經》一直有耐人尋味的詮釋。一般人覺得天在上、地在下，才算「安分」和合理，反之一定大凶，《易經》卻說「天地否」、「地天泰」。《易經》是深奧學問，留待專家解釋。

只是臨近歲晚，龍末蛇首，從《天龍八部》想到「換位思考」。一般人以為，老闆要有老闆的模樣，做好老闆的事，下屬則要安分，做好分內的事，那樣就可以算做一間有規有矩、不折不扣的好公司；可是，如果一間公司，老闆放下身段，做基層工作，在前線體驗打拼，員工放下俗務，用經營者視角，重新思考行業的大勢和安危，這樣顛三倒四的公司，對我來說，應該更能衝破困境，迎接未來挑戰。同樣，美好的家庭，不應該是孩子正在努力溫習，預備考試，家長從旁督導，而是平常鎮日責罵孩子「死蠢」的家長，拾起久違的課本，一邊拚命學習（和滴汗） ，一邊虛心向孩子請教。

換了位置，就會發現「原來我錯了」：孩子很棒，孩子已經很努力，家長往往才是「最死蠢」的那一個。換了位置，就會發現「世事應該改變」：至少，讓我（或某些民間高手）來寫一本正常人能讀得下去的教科「書」吧。

教科「書」的草蛇灰線

大人回到幾十年前——翻看兒子的教科書，方才驚覺，世上竟然有這樣的「書」。教科「書」寫成這個樣子，真的需要很多「功力」。「要言」絕不簡明扼要，「煩言」絕對繁瑣累贅。脈絡粉碎，形神俱滅。思路跳躍，難以捉摸。重點總是像游擊隊般出現，瞻之在前，忽焉在後，仰之彌高，卻在無聲無息之間，在雲霧深處消失得無影無蹤。說實在的，認真閱讀教科書，更像挑戰難度最高的推理小說和「燒腦」小說。「兇手（重點）其實是在這一頁吧！」「爸爸，你錯了，兇手（重點）在十多頁之前呢？」「啊啊啊啊！作者那麼厲害，居然那麼早就埋下伏筆！真可謂『草蛇灰線，伏脈千里』啊！」

家長看兒女功課，從小學到大學，總有許多（意外）收穫。

蛇年快到，祝所有學生，得到大人的自由，但沒有大人的狹隘和煩惱。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第538期]

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