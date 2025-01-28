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副刊
Happy PaMa 教得樂 第538期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：學校來了一條蛇！

【明報專訊】蛇年來了，分享一個有關蛇的繪本故事——David Walliams的There's a snake in my school（中文版《學校裏有蛇》）。

班主任宣布這是「帶寵物回學校」日，操場上的動物可多呢——笨得可愛的沙鼠、很小很小的金魚、活了101歲的老烏龜、坐手推車進場的大胖貓、長得比小主人還高的大狗。但這些全部及不上Miranda的寵物那樣轟動，她帶來的竟然是一條渾身斑點的大蟒蛇！

大蟒蛇變身呼啦圈望遠鏡

Miranda從不是循規蹈矩的孩子，總是跟別人有點不一樣。她蓄有一頭不受控的鬈髮，會在校裙底下搭雙醒目的紅襪子，答題目時愛搞笑。她的大蟒蛇跟主人一樣愛演，這對搭檔很快便在操場表演起來，像是轉呼啦圈（那是蛇裝成的）、用望遠鏡（也是蛇裝成的）觀天、溜滑梯（你該猜到滑梯由誰來演）。開始時，滿場小孩和寵物陷入集體恐慌，可是不一會，大家便玩瘋了，除了那位不喜歡動物或小孩的校長……

校長看到蛇，先是驚呼，然後立即宣布禁止寵物日，把貓貓狗狗全部鎖進失物櫃裏。最可憐的是大蟒蛇，校長嚷着：「真是令人反胃的動物！」隨手便丟進垃圾桶。看着，大無畏的Miranda終於急起來了，豆大的淚珠從臉頰滑下來……

反斗作者 童書惹爭議

然後呢然後呢？然後就要小讀者自己找書了，因為還有精彩幽默的插圖。給一個小貼士，作者David Walliams一向反斗，寫過的童書題材包括：跟曾經是珠寶大盜的嫲嫲一起做案，帶患上失智症的爺爺逃出院舍，闖入監獄拯救壞蛋爸爸……

David Walliams還有一本作品，幾年前上了香港和台灣新聞。事緣兩地的公立圖書館分別收到投訴，指童書The boy in the dress（中文版《穿裙子的男孩》）「混淆小學生的性別認同」，要求下架。可是呢，故事小主角穿裙子只是懷念媽媽的過程。台灣的圖書館委員會討論後認為沒問題，繼續開放借閱《穿裙子的男孩》；至於香港圖書館，目前流通的只有英文版，中文版全數30多本標示「請向館員索閱」，即是沒再放架上公開了。

蛇年到，祝大家靈巧像蛇，有時不怕少少反斗。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第538期]

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