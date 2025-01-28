親子筆陣．看得起遊戲：別了，萬象館！

專為資源缺乏家庭的大玩團

對喜愛兒童又相信遊戲的我來說，論印象深刻，當然是一個又一個在萬象館一路玩一路成長的小朋友！念舊的家長和小玩家在最後倒數期間重遊萬象館，令人驚覺小朋友長大了又長高了，唯獨不變的是依舊熱中玩遊戲。查看統計數字，萬象館歷年的服務人次超過500,000人，包括單次進場之家庭單位、孩子團、親子團，以及專為資源缺乏家庭而設的大玩團，為小朋友們創造了開心自由的遊戲機會，發展健康童年，更為家長帶來難得的親子遊戲時光，你也是其中一個受惠者嗎？

提供多元化好玩遊戲的萬象館，每星期開放6天，可靈活配合日程，因而成為親子活動的必然選擇；遇上下雨天或酷熱天氣警告，全室內的空調環境令家長更安心放心，全無後顧之憂。曾遇上黑色暴雨，也曾經歷即將懸掛8號風球的日子，家長依然逗留館中，謝謝家長對萬象館安全系數的信心。

同一物資 不同玩法

除了與小朋友玩遊戲，我們也在遊戲期間與家長分享遊戲概念，包括小朋友對個人能力的評估，同一物資的不同玩法，挑戰力遊戲的作用等，大大啟發家長之餘，也把孩子和父母之間的距離拉近，有助提升親子關係。久而久之，萬象館把實踐室內自由遊戲的知識、經驗和心得，統整為系統化的培訓內容，為家長、幼教界和社福界的同工開啟認識自由遊戲的實用一課。

萬象館由設計至營運，均由智樂人全權包辦，多年來贏得好評如潮，成為展現自由遊戲精粹的一扇窗口；更獲政府部門、本地社福機構和學校團體、內地單位、海外組織的青睞，自2015年起累計抵館觀摩交流的團體達138個。我們期望各單位置身館中體驗自由遊戲的可貴後，在日後思考發展時，也把萬象館的經驗列作參考模楷。

謝謝萬象館前同事和現職團隊心無旁騖，為兒童遊戲廢寢忘餐，更要向多年來貢獻勞力和腦力的義工們和實習學生們說聲多謝，在推動兒童遊戲的工程上，大家都扮演了一個重要角色。感恩有幸成為其中一員，與萬象館一路同行。前行的步伐當然不會停止，下一站將會在「夢想無界二份一遊樂場」與大家再見、再玩！

文：張詠詩

（智樂兒童遊樂協會遊戲萬象館項目負責人）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第538期]