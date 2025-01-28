明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第538期

Happy Pa Ma

親子筆陣．看得起遊戲：別了，萬象館！

【明報專訊】2024年大除夕，智樂遊戲萬象館與小朋友度過了壓軸兩節大玩時段後，終於關上了大門，為15年的室內遊戲營運畫上完美句號。腦海裏盡是細細碎碎的絲絲片段，千頭萬緒，從何說起……

專為資源缺乏家庭的大玩團

對喜愛兒童又相信遊戲的我來說，論印象深刻，當然是一個又一個在萬象館一路玩一路成長的小朋友！念舊的家長和小玩家在最後倒數期間重遊萬象館，令人驚覺小朋友長大了又長高了，唯獨不變的是依舊熱中玩遊戲。查看統計數字，萬象館歷年的服務人次超過500,000人，包括單次進場之家庭單位、孩子團、親子團，以及專為資源缺乏家庭而設的大玩團，為小朋友們創造了開心自由的遊戲機會，發展健康童年，更為家長帶來難得的親子遊戲時光，你也是其中一個受惠者嗎？

提供多元化好玩遊戲的萬象館，每星期開放6天，可靈活配合日程，因而成為親子活動的必然選擇；遇上下雨天或酷熱天氣警告，全室內的空調環境令家長更安心放心，全無後顧之憂。曾遇上黑色暴雨，也曾經歷即將懸掛8號風球的日子，家長依然逗留館中，謝謝家長對萬象館安全系數的信心。

同一物資 不同玩法

除了與小朋友玩遊戲，我們也在遊戲期間與家長分享遊戲概念，包括小朋友對個人能力的評估，同一物資的不同玩法，挑戰力遊戲的作用等，大大啟發家長之餘，也把孩子和父母之間的距離拉近，有助提升親子關係。久而久之，萬象館把實踐室內自由遊戲的知識、經驗和心得，統整為系統化的培訓內容，為家長、幼教界和社福界的同工開啟認識自由遊戲的實用一課。

萬象館由設計至營運，均由智樂人全權包辦，多年來贏得好評如潮，成為展現自由遊戲精粹的一扇窗口；更獲政府部門、本地社福機構和學校團體、內地單位、海外組織的青睞，自2015年起累計抵館觀摩交流的團體達138個。我們期望各單位置身館中體驗自由遊戲的可貴後，在日後思考發展時，也把萬象館的經驗列作參考模楷。

謝謝萬象館前同事和現職團隊心無旁騖，為兒童遊戲廢寢忘餐，更要向多年來貢獻勞力和腦力的義工們和實習學生們說聲多謝，在推動兒童遊戲的工程上，大家都扮演了一個重要角色。感恩有幸成為其中一員，與萬象館一路同行。前行的步伐當然不會停止，下一站將會在「夢想無界二份一遊樂場」與大家再見、再玩！

文：張詠詩

（智樂兒童遊樂協會遊戲萬象館項目負責人）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第538期]

相關字詞﹕兒童遊樂場 兒童遊戲 親子筆陣 名人KOL 智樂兒童遊樂協會 看得起遊戲

上 / 下一篇新聞