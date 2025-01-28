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Happy PaMa 教得樂 第538期

Happy Pa Ma

DIY：毛絨球眼睛 長形舌頭 親手做小蛇手偶 色彩繽粉

【明報專訊】說到蛇，大家只會想到牠又冷酷又兇猛的外表，當然不及毛茸茸的寵物受歡迎。不過，只要我們用小手一變，牠也可以成為充滿傻氣又色彩繽粉的手偶公仔！蛇年快到，讓我們為小蛇繪上新衣，帶牠一同出外拜年吧！

文：顏燕雯

小模特兒：偉柏

示範：Miss Yoyo@嵐天教室

◆材料

襪子、絨布、卡紙（可用食物包裝盒）、剪刀、膠水、間尺、顏色筆、毛絨球、立體眼睛貼紙

◆製作方法

(1)卡紙對摺，或利用食物盒已有的摺邊，讓小朋友把小手指放上邊位，量一量手指長度，並畫下半圓形。

(2)把對摺了的半圓形剪出，打開為雞蛋形狀。

(3)把雞蛋形狀卡紙放在絨布之上，依邊緣剪出相同圖案。

(4)在襪子正面上方距離襪頭約小朋友手指長度的位置畫一橫線作記號。

(5)把記號以外的襪頭邊緣如圖剪開，並把上面部分「打開」。

(6)把剛才剪出的雞蛋形狀卡紙貼在打開的襪頭之上。

(7)襪頭的邊緣位置向內摺好並用膠水黏起來。

(8)把剛才剪好的雞蛋形狀絨布貼在上面。

(9)用毛絨球和立體眼睛貼紙製作蛇的眼睛。

(10)在絨布剪出長形舌頭，貼在蛇打開的嘴巴之中。

(11)請小朋友用毛絨球或顏色筆等工具任意替小蛇裝飾。

[Happy PaMa 教得樂 第538期]

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