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Happy PaMa 教得樂 第538期

Happy Pa Ma

家家有禮：走馬燈營造「錦繡河山」

【明報專訊】新年來了！今年，銅鑼灣wwwtc mall邀請到澳洲知名華裔藝術家Chris Chun，共同打造一個融合中西元素的沉浸式新年藝術裝置「錦繡開運桃花園」，為蛇年帶來滿滿的祝福和好運。踏進wwwtc mall就彷彿置身於一幅生動國畫卷軸之中，Chris Chun將其標誌的繁花圖案融入逾2米高的走馬燈景，營造出一個「錦繡河山」的藝術場景，旁邊更有一棵高達13呎的巨型桃花樹，配襯巧用彩帶模仿靈蛇飛舞的姿態，非常吸睛。

商場同時策劃了一系列精彩新春活動及表演節目，包括爵士樂、管弦樂和小提琴演奏，財神巡遊及舞獅表演等，充滿節慶氣氛。中庭更設置了高達2米的巨型扭蛋機，贈送超過3000份驚喜禮品，包括體驗券、折扣券及現金券等。顧客只需於推廣期內，憑單一即日電子消費滿$250，就有機會一試手氣。

■INFO

wwwtc mall「錦繡開運桃花園」 新年藝術裝置

日期︰即日至2月16日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰銅鑼灣wwwtc mall L1中庭

查詢︰2576 4121

■送「『熊』運高陞」利市封」、花廚單人下午茶套餐及Paul Lafayet Creme Brulee Tart（8件裝）

wwwtc mall送出「『熊』運高陞」利市封」、花廚單人下午茶套餐及Paul Lafayet Creme Brulee Tart（8件裝）予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份,（圖2）。有興趣的讀者請於1月30日（周四）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：wwwtc mall 邀請哪位藝術家打造「錦繡開運桃花園」？

[Happy PaMa 教得樂 第538期]

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