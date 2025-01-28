家家有禮：走馬燈營造「錦繡河山」

商場同時策劃了一系列精彩新春活動及表演節目，包括爵士樂、管弦樂和小提琴演奏，財神巡遊及舞獅表演等，充滿節慶氣氛。中庭更設置了高達2米的巨型扭蛋機，贈送超過3000份驚喜禮品，包括體驗券、折扣券及現金券等。顧客只需於推廣期內，憑單一即日電子消費滿$250，就有機會一試手氣。

■INFO

wwwtc mall「錦繡開運桃花園」 新年藝術裝置

日期︰即日至2月16日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰銅鑼灣wwwtc mall L1中庭

查詢︰2576 4121

■送「『熊』運高陞」利市封」、花廚單人下午茶套餐及Paul Lafayet Creme Brulee Tart（8件裝）

wwwtc mall送出「『熊』運高陞」利市封」、花廚單人下午茶套餐及Paul Lafayet Creme Brulee Tart（8件裝）予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份,（圖2）。有興趣的讀者請於1月30日（周四）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：wwwtc mall 邀請哪位藝術家打造「錦繡開運桃花園」？

[Happy PaMa 教得樂 第538期]