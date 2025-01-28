本周FOCUS．家家有禮：浪漫桃花園 「花瓣」飄舞抓住好運

【明報專訊】明日就是大年初一，爸媽們安排好精彩的新春假期未？今年，元朗廣場逾千呎的地下天幕廣場化身為一個浪漫的桃花園，將東方美學與現代創意融合，讓一家大小可以沉浸在粉嫩花瓣隨風飄舞的夢幻氛圍中。在這個桃花庭園裏，可以找到高達2米的粉色系立體桃花拱門，適合打卡留念。同場還有互動遊戲「抓住好運來」，只要在限時內抓到愈多飄舞的花形紙片，就有更大的機會獲得新春禮品，小朋友記得來一試運氣。