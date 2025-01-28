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Happy PaMa 教得樂 第538期

Happy Pa Ma

角色扮演、變魔術 好玩繪本學過年習俗

【明報專訊】農曆新年，是華人最重要的傳統節日之一，當中的習俗和由來，有需要傳承下去。想小朋友以輕鬆的方式認識更多，圖書和遊戲，肯定是不二之選！兒童書店Seeds創辦人譚再思（Joyce）一口氣推介2本睇得又玩得的賀年主題繪本。

《歡樂動手玩新年》一書4冊，包括《迎新年》、《團圓飯》、《來拜年》和《過新年》。「我覺得這套書很有深思，結合了很多元素，它既有繪本元素，亦有立體書元素，也設有很多『機關』（可推、可拉、可轉），還加入角色扮演的元素，透過這些元素，小朋友可以學到很多傳統中華文化、中國人過年的習俗。」Joyce說。

但要數最特別的，Joyce指，莫過於書中的角色扮演遊戲。4冊書的最後一頁，均可展開成3D立體景，利用隨書附送的公仔圖卡，孩子便可代入角色，體驗濃濃的過年氣氛。「這個角色扮演遊戲，有很多場景，除了讓小朋友感受到傳統習俗，例如過年是要買新衣、大掃除，如何準備團年飯、有什麼賀年食物，以及元宵節會猜燈謎等，也可通過與友伴玩角色扮演，學到與人溝通、同理心，這正是新生代很缺乏的。」

至於《賀！玩魔術過新年》，則是一本融合傳統過年習俗和魔術的立體書。書中有6個熱鬧新年場景，內藏7個魔術小道具，讓小朋友變出7個簡單魔術。「把魔術的元素放入繪本，真的很少見。」Joyce表示，如此設計，不單好玩，也可開啟小朋友研究魔術背後原理的好奇心，「而且魔術要表演得精彩，除了要熟練，亦需要配合演說技巧，這本書都有助孩子提升這方面的能力」。

此書附有教學手冊，Joyce相信，小學生也可掌握得到，幼稚園生或需爸媽參與協助，「在親友聚會，請小朋友表演魔術，增加娛樂之餘，也可趁機訓練一下他們的膽量、應變能力、社交技巧，是值得推薦的活動」。

■好書推介

《賀！玩魔術過新年》作者︰七色王國

繪者︰胡坤、馮銘思

出版社︰禾流文創

《歡樂動手玩新年》作者︰七色王國

繪者︰七色王國

出版社︰禾流文創

[Happy PaMa 教得樂 第538期]

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