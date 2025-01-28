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旅遊

新春快閃湛江食靚蠔 噴火粥菠蘿海IG-able

【明報專訊】要說誰是湛江名人，相信大家腦海即時彈出奧運10米高台跳水金牌得主全紅嬋。但要說湛江名物是什麼？這個呢……想老半天也未必答得出來。

廣東省西南部的湛江市位處中國大陸最南端，三面環海，海產豐富，當中尤以生蠔最著名，在當地漁人碼頭市集，一隻剛由漁民撈上岸、有手掌般大小的生蠔只售3人民幣（約3.2港元）。除了以海鮮聞名全國，其他美食如麻章燒豬、徐聞黑山羊、菠蘿、泥丁、沙蟲等，價格親民，絕對是吃貨的旅遊勝地。新春何不來一趟快閃湛江美食之旅？

湛江市位於雷州半島之上，擁有極豐富的海產，不過以往因未有直航班機往返香港與湛江，而從香港取道陸路以汽車開往湛江，車程需8至12小時，對香港老饕來說，誘因不大。兩地高鐵開通後，從高鐵西九龍站至湛江西站，車程只需約4.5小時，快捷方便。

賞落日歎肥美冰鎮蠔

湛江海鮮選擇多樣，當中尤以湛江蠔肥大肉厚、鮮味嫩口而風靡全國，而烤生蠔堪稱是當地招牌美食，上至商場餐廳，下至路邊檔都有販賣。在路邊檔吃烤生蠔雖然別具風味，但衛生與質素卻難免令人擔憂。若想享受高端精緻的烤生蠔，可以試試在湛江市內擁有數家分店的蠔爺王志德生蠔館（下稱蠔爺）。

今次記者走訪位於長達2000多米的赤坎金沙灣觀海長廊沙灘路旁的蠔爺（金沙灣店），未入店內，便已看見店家的「蠔言」宣傳口號——「用一隻蠔 讓你留戀湛江」。究竟能否用一隻蠔令記者留戀湛江？言之尚早，不過眼下四周沙灘景色已很吸睛，這裏看夕陽更是一流，大家可先欣賞落日美景，再往蠔爺用餐。若你想一邊歎美食一邊賞金沙灣美景，可選餐廳4樓的觀景窗座位，正面對沙灘，可擁有雙重享受。

說回主角——蠔，湛江蠔有多種吃法如刺身、炭燒、煲粥等，但最常見的吃法莫過於蒜蓉辣椒燒蠔。在蠔爺店內，烤生蠔是指烤至七成熟的蠔，熱辣辣的蒜蓉烤生蠔固然是經典口味，然而記者更推薦先烤熱後冰鎮的「蠔爺首創泰囧蠔」。此菜採用泰式酸辣汁作基調，具濃郁青檸味，冰鎮後的蠔清涼鮮甜，肉嫩兼毫無腥味，實在過癮！等待生蠔烤好時，可先歎「撈汁海鮮船」冷盤——滿滿一碟由青瓜、小蟶子與蝦組成的鹹香麻辣汁拼盤。喜歡的話，可額外加入沙蟲、泥丁、鮑魚與蝦，好吃得令我們一行人連點兩碟，後來額外再點青瓜，只為沾漿汁吃。飽餐後店員送上熱薑茶暖胃，服務貼心。

海鮮撈粉 切半龍蝦鮮甜

想吃一些更具特色、與眾不同的湛江美食？泥丁粥絕對屬必試美食。泥丁，又名泥蟲，外形跟沙蟲相似，是生活在泥灘、沙灘上的海洋生物，不熟悉的，或因其外貌而被嚇怕不敢食用，但牠在湛江卻是最地道的美食之一，甚至被稱為「海上冬蟲草」。30多年老字號、在抖音擁有15.9萬粉絲的網紅店「老嘢粥檔」就以招牌泥丁粥聞名當地，並以「一煲泥丁粥帶火一座城」作招徠。招牌泥丁粥中，除有泥丁，還加入珍珠螺、魷魚、蝦米，以慢火把生米熬製，粥的口感濃稠、細密柔軟，蝦米味相對突出，泥丁亦嚼勁十足，口感有如蟶子，而且整煲粥分量十足，隨便舀一勺都是滿滿的海鮮。而「龍蝦海鮮撈粉」亦是餐廳招牌菜，當中有原隻切半龍蝦，肉質緊致，鮮味十足，河粉細薄爽口，還加入蝦、蜆，再配蒜蓉、辣椒、酸菜、花生、醃蘿蔔等8款配料。老嘢粥檔（樂山店）除了是人氣餐廳，亦是IG-able的打卡地點。露天廚房不時上演「噴火生滾粥」表演，吸引大量途人圍觀拍攝。餐廳設有包廂、能載歌載舞的大廳，還有以上世紀八九十年代港星為主題設計的懷舊裝修，非常有年代感。

繽紛「菠蘿的海」 5元6個小菠蘿

來湛江，除了品嘗海鮮生蠔，還有一種名物，必要一試，那就是徐聞縣的菠蘿。據湛江市人民政府網站資料顯示，徐聞縣常年種植菠蘿約35萬畝，年產菠蘿約80萬噸，是全國有名的菠蘿之鄉。據當地導遊分享，一株菠蘿從種植到成熟需約2年時間，只能結一次果，於是當地農民按其特性，在同一片土地內，分開以不同時間種植，菠蘿成長及成熟程度會有不同，因此從遠處看去，有已成熟的黃色菠蘿田，也有未成熟的綠色菠蘿田，形成顏色層次分明的菠蘿「海洋」，故得名「菠蘿的海」。當地農民分享，3至6月份收採的菠蘿是最甜最好味的。即使記者在去年末到訪，但菠蘿入口依然清甜不酸，非常好吃。菠蘿價格十分便宜，5人民幣（約5.3港元）便能買到6個掌心般大小的菠蘿，而半斤香脆菠蘿乾，只賣40人民幣（約42港元），非常適合作手信送禮。●

● 旅遊錦囊

證件：有效回鄉卡

匯率：1港元約兌0.94人民幣

交通：1月份高鐵香港西九龍站往湛江西站成人票價513港元起

蠔爺王志德生蠔館（金沙灣店）

地址：湛江市赤坎區體育北路與廣州灣大道交叉口東南150米

查詢：0759 338 3988

老嘢粥檔（樂山分店）

地址：廣東省湛江市開發區樂山東路1號

查詢：0759 339 3668

徐聞菠蘿的海

地址：廣東省湛江市徐聞縣曲界鎮

●有片睇

湛江美食之旅:噴火生滾粥表演

link.mingpao.com/83626.htm

文：彭堦琛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕菠蘿 泥丁粥 生蠔 美食 廣東省 湛江

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