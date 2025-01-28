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由我帶路

旅遊

大埔林村拋寶牒 日夜精彩 北大刀屻行大運許願賞美景

【明報專訊】明日就是大年初一，〈由我帶路〉先跟大家拜個早年，兼送上合時「新春行大運路線」，新正頭討個好意頭！大埔林村許願廣場向來是農曆新年熱點，尤其是「香港許願節」期間更吸引大量人潮（今年由1月29日至2月12日舉行）。我們一於由林村許願廣場出發，經牛牯嶺徑挑戰陡峭的北大刀屻，再經上水營盤下村過蕉徑的棕櫚樹林打卡，新春行大運！

大埔林村許願廣場位處林錦公路，可分別從元朗或大埔乘搭九巴64K前往。在放馬莆（林村許願樹）站下車後穿過林村牌坊，右手邊就是許願廣場。「香港許願節2025」將於明日（1月29日）起登場（詳見「知多啲」），大家在農曆新年期間早上8時半後到訪，起步前除可入鄉隨俗拋寶牒祈福，也不妨逛一逛特色攤檔。

由廣場起步，經過被評為二級歷史建築的天后宮，前面就是曾於2006年獲得最佳公廁選舉銅獎的放馬莆公廁。設計採用傳統中式建築元素的公廁，近年經翻新，外觀簇新乾淨，環境衛生。特別留意今次沿途再無其他公廁或臨時廁所，記得把握最後機會。

「長命斜」攀升400多米 路况易走

於公廁前右轉直走，在盡頭轉左進入牛牯嶺徑，再向前行會經過城市大學教學農場，往圍欄內看，隱約可見場內飼養着多頭乳牛。再往前走便會見到一條小橋，代表即將進入長2.6公里的牛牯嶺行山徑，這條「長命斜」行山徑前身為軍車路，山友得攀升海拔400多米才能抵達北大刀屻，還好路况易走，所以難度不高。由起步位置行1.5公里（約40分鐘），便會到達第一座涼亭「牛牯嶺徑許願亭」，可以先在這裏小休。

續往上走，約1.7公里後走到軍車路盡頭，進入較原始山徑。約10分鐘後會來到一個分岔路口，右轉可經蝴蝶山下走粉嶺蓬瀛仙館，我們則轉往左邊山徑，經過北大刀屻涼亭後再走上數十石級，約10分鐘便來到海拔高480米的北大刀屻三角網測站。

大刀屻山體長而薄，南北兩邊山脊陡峭，形狀如一把刀，因而得名。空氣質素好的時候，往兩邊山下看，南邊是林錦公路上的連綿鄉村，北邊則是上水、古洞一帶城鄉景色，開闊的景觀令大刀屻成為熱門行山路線，受歡迎程度絕不比香港4條主要山徑遜色。

逆行路線可遊林村夜市

告別這次旅程的最高點，原路折返走下石級，在分岔路轉入左邊山徑，其間一直走下有木板加固的梯級及泥路，大約行30分鐘，就會來到另一個分岔路，左邊山徑的路旁除了有3張鋪有藍色階磚的石椅，另外還有一塊刻有「上水營盤」的指示石牌，只要一直沿着這條山徑向下走，約20分鐘後就會來到今次行程的終點——上水營盤下村。

翻查資料顯示，上世紀70年代地區鄉紳曾促請政府將營盤一帶土地用作臨時工業區，但後來計劃不了了之，所以現時營盤一帶仍以鄉村住宅及農地為主，村中氣氛一派閒適。細心觀察，可發現村內有不少藝術創作，例如居民信箱上有很多特色彩繪圖案，為原本冷冰冰的銀灰色信箱牆增添生氣。一直前行，約20分鐘便來到位於粉錦公路的村口，之後可乘搭九巴77K前往元朗或上水。如果大家計劃參觀香港許願節的夜市（1月29日至2月4日晚上7至10時）活動，更可考慮把路線倒轉，乘77K至營盤下村出發前往大埔林村。●

●溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

●行程

全長：約7.2公里

需時：約3小時（不連拍照）

交通：

去程：從元朗或大埔乘搭九巴64K，到林錦公路放馬莆（林村許願樹）站下車

回程：粉錦公路蕉徑站乘搭九巴77K前往元朗或上水離開

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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