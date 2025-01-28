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人氣熊貓搶鏡拜年 新春打卡「熊」運當頭

【明報專訊】即將踏入乙巳蛇年，各大商場都換上新年裝置和吉祥物，以為蛇蹤處處，卻發現一片大「熊」海。不少商場均以近期人氣急升的大熊貓當主角，設計出多個可愛有趣的打卡裝置，恭祝大家新一年「熊」運當頭、「熊」福齊天！

超萌港產龍鳳胎快高長大

全城最紅的大熊貓，當然是安安、可可、盈盈、樂樂和一對龍鳳胎寶寶「家姐」和「細佬」！要探訪牠們，除了到海洋公園，也可來到葵芳新都會廣場。商場特別聯乘海洋公園全新大熊貓IP，為大家帶來以6隻大熊貓和蘋果為主題的賀年裝置，當中有被放大至3米高的龍鳳胎寶寶，於蘋果堆中玩耍的盈盈、樂樂，以及桃花樹下的安安和可可，每2隻為一組，每隻都有黑眼圈和背心花紋，非常可愛。

此外商場內亦有「『熊』運當頭期間限定店」，發售近100款超萌限量熊貓精品，當中包括超可愛的「超人家姐」熊貓公仔及一系列「熊貓寫真系列」精品，同場更特設「熊貓寶寶展」，展出一對孖寶的生活用品及相關片段，讓大家重溫牠們初生時的成長點滴。●

新都會廣場×香港海洋公園

「熊貓『蘋』安慶新年」

日期：即日至2月28日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：新都會廣場L3、L4露天廣場

查詢：2429 6500

800隻大熊貓列陣賀歲

自聖誕跟大家見過面後，數百隻大熊貓雕塑已暫別了一段時間，不知你有沒有記掛它們呢？既然過年時人人都喜歡熱熱鬧鬧，800隻熊貓一於浩浩蕩蕩再次出場，部分還穿上紅彤彤賀年裝呢！是次展覽乃「PANDA GO！香港遊」的壓軸展出，選址荃灣D．PARK，亦是唯一設於商場內的展覽，讓大家毋懼寒冷天氣，輕鬆跟熊貓打卡。到了2月17日至3月6日，其中約200隻熊貓雕塑更會快閃中環街市，兵分兩路，為大家送上祝福。

扮熊貓做瑜伽 體驗慢活

喜歡玩遊戲的大小朋友亦不愁寂寞！在「PANDA GO！香港遊」旁，設有「熊貓藝術樂園」，由本地生活藝術創建達人Busymama Benny及其團隊設立，裏面有art jam、瑜伽、懷舊遊戲及小手工等活動，最有趣的是這些平日司空見慣的活動都換上熊貓主題，如讓你穿上熊貓服裝拿着道具竹子，在導師帶領下做簡單瑜伽動作，學習熊貓慢活精神；或走進搭建成黑白屋子的「PANDA ART JAM」區，坐在巨型畫布上，拿起黑色畫筆隨意在地上或牆壁繪畫熊貓漫畫。每個活動均獨立收費，大家可按喜好參加。●

「PANDA GO！香港遊」巡迴展覽新春站

日期：即日至3月6日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：荃灣 D．ARK L1 中庭

查詢：3460 5613

熊貓藝術樂園

日期：即日至2月16日逢周六及日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：D‧PARK L1室內草地

費用：每項活動由$50至$80，全部6項活動$360

註：須預約，每節30分鐘，詳情可瀏覽網址busyart.boutir.com

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

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