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健康

港大兒科前線：兒童咳嗽揪出成因

【明報專訊】冬天是流感及呼吸道病毒高峰季節。小朋友時常咳嗽可能會令家長不安，咳嗽其實是一種身體自我保護反射，通過咳嗽清除呼吸道中的黏液、刺激物質和感染物，以免留在呼吸道，來保護身體。咳嗽可分為急性及慢性：

◆急性咳嗽（持續少於2至4星期）

大多數由於病毒性上呼吸道感染，如普通感冒引起。患者會出現短暫反復的咳嗽。健康的學齡前兒童每年可能有多達8次病毒性呼吸道感染，每次咳嗽持續約10天。一般來說，紓緩治療已有幫助，咳嗽會隨時間自然減少。

持續多於4星期 有痰有血快求醫

◆慢性咳嗽（持續多於4星期）

持續或慢性咳嗽可以有不同的原因，例如：

‧哮喘

患有哮喘的兒童氣道會發炎或腫脹，引起喘鳴「嘻嘻聲」，或常常反覆咳嗽。咳嗽在晚間入睡時或清早特別嚴重。很多因素可以引發哮喘發作，最常見是病毒引起呼吸道感染，其他常見哮喘誘因包括二手煙、燒香、劇烈運動、天氣變化、塵蟎、花粉或寵物毛髮。通過預防藥物治療（吸入性類固醇），咳嗽大多在1至2個月內紓緩。醫生會根據病情調整藥物劑量。有部分病人需要接受肺功能測試及氣道一氧化氮檢查，幫助診斷及跟進。

‧鼻腔和鼻竇疾病

由鼻敏感或鼻竇炎引起鼻水倒流常常導致慢性咳嗽。小朋友未必有流鼻水徵狀，有時唯一徵狀是咳嗽。透過適當治療（鹽水洗鼻、噴鼻類固醇或抗生素）控制鼻敏感或鼻竇炎，咳嗽會慢慢紓緩。

‧胃酸倒流

有胃酸倒流的小朋友，亦可能出現嗓音嘶啞和反覆咳嗽等徵狀。醫生會根據情况採用制酸劑治療，之後再評估咳嗽病情。

‧下呼吸道感染

細菌有時會感染下呼吸道，引起刺激和慢性咳嗽，這種咳嗽大多有痰。醫生會根據感染病因採用抗生素類藥物治療。

‧吸入異物

嬰幼兒喜歡放東西入口，因此有可能在家長不察覺情况下意外吞食各種異物，如玩具和食物。異物留在氣管內會造成咳嗽、痰液分泌，甚至喘鳴。吸入異物可透過支氣管內窺鏡檢查來診斷及治療。

‧習慣咳嗽

習慣咳嗽沒有明確病理原因。咳嗽通常是乾咳，只在日間出現。部分屬於慢性神經肌肉抽動，是一種不自主的小動作。

‧刺激咳嗽

二手煙和其他污染物（燒香、空氣污染）亦可能導致咳嗽，並可能加劇哮喘症狀或鼻敏感引致的咳嗽。處理好以上環境污染後，咳嗽會大大改善。

如果小朋友患上呼吸道感染後有短暫咳嗽，咳嗽會在1至2星期內慢慢消失。如果咳嗽持續多於4星期，或咳嗽持續有痰或有血，干擾孩子日常活動，就應該看醫生，尋找背後原因。

文：邵嘉嘉

（港大兒童及青少年科學系臨牀副教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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