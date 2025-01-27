談痛說情：「糖水」刺激組織再生止痛

啟動受損組織癒合機制

一般慢性骨骼肌肉痛症均牽涉組織退化及破損，倘若能夠修復患處的受損組織，便可紓緩痛楚。再生治療便是利用人體自我修復能力，透過在患處重複注射可刺激組織增生的物質，啟動受損組織的癒合機制，讓注射範圍附近的組織重生及恢復功能。其中，高濃度血小板血漿（platelet rich plasma）討論度最高，亦是近年最受歡迎。然而很多人並不知道高滲葡萄糖水（hypertonic dextrose solution）亦研究用於再生治療之上。

高滲葡萄糖水（俗稱「糖水」) 是醫院常用的營養輸液，當稀釋至一定濃度時，便能應用在再生治療上。當高滲度糖水注入痛楚患處，例如疼痛的韌帶、肌腱及關節間隙，高滲的物理特性會令注射範圍組織出現輕微受損，產生局部炎症反應，從而帶來如傷口癒合的修復效果，有研究發現它也會影響感官神經而帶來止痛療效。與高濃度血小板血漿相比，「糖水」較便宜，預備和注射過程也相對簡單。

目前，醫學界一般視高滲度葡萄糖水注射為輔助治療，常用於治療退化性膝關節炎、旋轉肌袖受損、網球肘、足底筋膜炎等。當痛症患者對保守治療，例如止痛藥及物理治療反應不佳，但身體狀况承受不了手術創傷；又或患處嚴重程度未達動手術的標準，例如筋腱只有部分斷裂，都可以考慮注射「糖水」以紓緩痛楚。

注射後4至6周才見療效

不少病人或會對注射式治療，都有一種「打支針會快啲好」的期望，不過高滲葡萄糖水注射並不如其他注射治療，例如類固醇注射、透明質酸注射等可在短期內產生止痛療效，一般需要至少兩個療程，或注射後4至6星期才明顯感受到痛楚減少，成功率也視乎患處的嚴重程度而定。值得一提的是，即使每次只是注射數毫升糖水，患處於注射後也有可能出現輕微至中度脹痛。痛楚一般持續數天，如有需要可服用止痛藥，卻不能使用含消炎成分的藥物，否則影響療效。此外，如果病人對粟米過敏，也不適合接受這種治療。

■運動痛症頻道

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文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

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