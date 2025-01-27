學不厭 教不倦 滿足快樂 養生妙藥

學不厭，教不倦，何以有利養生？關鍵就是滿足感。

曾有記者問我小學和中學就讀哪一間學校，剎那間不知該如何回答，因為我一共讀過19間學校，這是一個不尋常的紀錄。我性格好動貪玩，求學時期沉迷打籃球，面對枯燥刻板的課堂感到索然無味，無心向學。天下間父母對子女的愛都是偉大無私，當時父母沒有嫌棄我，不停帶我轉到其他學校繼續學業。他們只有一個底線，就是不能學壞。

邊學邊教 滿足感大

天生我才必有用。成年後，逐漸意識到現今社會競爭激烈，必須充實自己，才有立足之地。於是我開始勤奮起來，在成人教育中心當輔導員，並且馬上學以致用。記憶中，那時候夜間進修英文，日間教導小學生英文；修讀會計班，然後教授別人基礎會計；學習水喉維修，接着幫助有需要的人修理水喉；學唱歌，每學懂一首歌曲便教導學生唱一首，學懂兩首便教兩首……如此這般，我心靈上得到極大滿足。

透過不斷學習和教學，漸漸使我的人生觀變得積極進取。

幼年經常到訪叔公的醫館，聽他講中醫知識，既仰慕叔公高明的醫術，又感到中醫學的博大精深。所以選擇中醫學作為學習重點，追隨陳佑基老師，同時兼讀文學，因為良好中文修養有助了解中醫古籍。選對了學科便全身投入，廢寢忘食，努力不懈，獲文學碩士、文學博士等學位。受家人及親友讚賞，這份成就感令我充滿喜悅。

我未有因此而驕傲自滿，成長後思想變得成熟，懂得選擇正確人生路向，明白到必須終身學習。我曾經為學生親筆寫過座右銘：「學如逆水行舟，不進則退。」這何嘗不是我的心境寫照？

成就感幸福感 生良性循環

學不厭，教不倦，何以有利養生？關鍵就是滿足感。

滿足感，是在做某件事情的過程或達成某個目標之後所獲得的體驗和感受，滿足的感覺會使人自豪，更有動力去面對新挑戰，發憤圖強。達成目標之後開心又興奮，成就感、幸福感等感覺紛紛構成連鎖反應，產生良性循環。經常感到滿足的人自信心強大，處事態度積極，容易成功。滿足感令我心情愉快，對健康起着非常正面的作用。

生活上的滿足感，有時候並不容易得到；例如比賽奪魁，要在競賽場上脫穎而出談何容易。可是學習則不然，只要持之以恆，循序漸進，一定會有收穫。專注地學習，過程中有得着，就會產生滿足感。將所學所得毫無保留地傳授別人，教授過程中又會產生很多滿足感。滿足感是令人開心快樂，忘掉憂愁苦惱的催化劑，相信很多人都會同意。

從成年到現在，逾一個甲子的歲月，我學了很多東西，也將學到的知識傳授了很多人，過程中感到非常滿足。保持積極、進取的心態很重要，奉勸大家不要經常想着「老」字，便不會覺得自己老。

學懂放下 轉移視線

世界衛生組織曾經集合世界頂尖科學家研究長壽秘訣，雖然至今仍然沒有一致結論，但幾乎所有科學家都認同快樂是長壽養生妙藥。愉快情緒會使身體分泌較多的激素，使血液循環更加通暢，內臟得到充分滋養，促進新陳代謝，提高免疫力，延緩大腦衰老。所以保持心情舒暢，絕對有助延年益壽。不愉快會產生負面情緒，情緒長期低落會導致身體抵抗力低下，容易生病。

有學生曾經向我訴苦，公司讓他升職，但不獲加薪，他氣憤難平，毅然辭職，事隔多年仍未完全釋懷。我開解他應該要學習大文豪蘇軾「散我不平氣，洗我不和心」，想要有愉快心境就要改變心態，學懂放下，轉移視線，自強不息，人便會積極有為，煥然一新。

《論語．述而》篇云：「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。」學習無分尊卑長幼，要有一顆謙卑的心，才不會窒礙進步。學習並不限於課堂或書本上，世事洞明皆學問，只要虛心學習，便會多學多得，人會變得愈來愈有教養，氣質也會改變。

《禮記．學記》篇曰：「學然後知不足，教然後知困。」通過學習才會知道自己不足之處，通過教授才會知道有困惑不明的地方，然後積極改進，自我完善，這便是「教學相長」的意義。

我的診所內每一名中醫師都很努力工作和學習，跟我學習中醫的學生很多已經可以獨當一面，但他們仍然選擇留下來協助且處理診所大小事務，我非常感激。大家面對繁重工作之餘仍然持續進修，一方面是因為有實際工作需要，另一方面是對中醫學有濃厚興趣，願意在中醫學的廣闊領域中不斷學習，同時不忘教導後進，這正就是我一直強調的「學不厭，教不倦」精神，值得讚賞。

我現在已經80高齡，工作之餘不忘教授學生，而且在許多嗜好上，例如打球、唱歌、書法、武術等仍然是學之不厭，而且愈忙愈精神！

■何樹勛

（中醫何樹勛行醫超過半世紀，踏進耄耋之年，繼續忙診症、做義工、打籃球、唱歌玩樂。親自執筆分享下半場樂活養生良方。）

文：何樹勛（佛教華夏中醫學院院長）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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